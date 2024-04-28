BİM aktüel ürünler 30 Nisan 2024 Salı! BİM aktüel salı kataloğu ürünleri neler?
BİM aktüel ürünler ile ilgili mağazalar zincirinden beklenen açıklama geldi. Nisan ayının son kataloğuna ait ürünler 30 Nisan'da raflarda satışta olacak. Peki, 30 Nisan 2024 BİM aktüel kataloğu ürünleri neler? İşte BİM aktüel ürünler ile ilgili tüm bilgiler...
- Beyaz Çikolata Kaplamalı Kek – Biscotto Pita 100 g (24,50 TL)
- Süt İçeriği Zenginleştirilmiş Bisküvi – Biscotalata Starz 82 g (11,75 TL)
- Bitter Çikolata Kaplamalı Süt İçeriği Zenginleştirilmiş Bisküvi – Biscotalata Starz 82 g (11,75 TL)
- Draje Şekerli Kakao İçeriği Zenginleştirilmiş Bisküvi – Papy 63 g (11,75 TL)
- Süt İçeriği Zenginleştirilmiş Bal Dolgulu Çikolata Kaplamalı Kek – Ozmo Cool 30 g (6,00 TL)
- Süt İçeriği Zenginleştirilmiş Krema Dolgulu Çikolata Kaplamalı Kek – Ozmo Cool 30 g (6,00 TL)
- Kakao Kremalı Bisküvi – Biskrem 150 g (15,00 TL)
- Fındıklı Süt İçeriği Zenginleştirilmiş Çikolata Bar – Boombastic 40 g (9,00 TL)
- Bitter Çikolata Kaplı Fındıklı Gofret – Nirvana 100 g (21,50 TL)
- Çikolata Kaplı Fındıklı Gofret – Biscotalata Nirvana 100 g (24,50 TL)
- Süt İçeriği Zenginleştirilmiş Kremalı Dolgu – Ozmo 6x25 g (45,00 TL)
- Çikolatalı Draje – Ozmo Popsy 3x24 g (27,50 TL)
- Yarım Yağlı Tost Peyniri - Aknaz 1500 g (249,00 TL)
- Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri - TekSüt 1000 g (219,00 TL)
- Yarım Yağlı Yoğurt - İçim 5 kg (139,00 TL)
- Tam Yağlı Yoğurt - Binverzir 10 kg (49,50 TL)
- Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri - Aknaz 1000 g (189,00 TL)
- Yarım Yağlı Süzme Peyniri - PeySan 600 g (79,00 TL)
- Yöresel Dil-Örgü-Çeçil Peyniri - TekSüt 200 g (59,50 TL)
- Labne Çeşitleri - İçim 180 g (29,50 TL)
- Krema Çeşitleri - İçim 200 ml (23,50 TL)
- Naneli Ayran - Şek 1 L (26,50 TL)
- Kefir Çeşitleri - İçim 250 ml (17,50 TL)
- %3 Yağlı Süt - Süt 1 L (32,50 TL)
- %0,5 Yağlı Süt - Pınar 1 L (21,00 TL)
- Egeden Organik Süt - Pınar 1 L (37,50 TL)
- Yumurtalı Bukle Makarna - Filiz 350 g (19,00 TL)
- Bulgur Çeşitleri - Haştaş 1 kg (26,00 TL)