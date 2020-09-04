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Ekonomi BİM aktüel
Ekonomi

BİM aktüel

BİM aktüel ürünleri nedir? BİM aktüel ürünleri nasıl alınır? BİM aktüel ürünleri her hafta vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-09-04 20:26:00 -
BİM aktüel

BİM aktüel ürünleri nedir? “Aktüel ürünler”, stoklarda devamlı olarak bulundurulmayan, BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günleri satışa açılan ürünlerdir. Cuma ve Salı günleri BİM aktüel ürünler listesi de satışa çıkıyor.

Aktüel ürünler sınırlı sayıda olmakla birlikte, yüksek kalitesi ve düşük fiyatıyla hızlı şekilde tüketiliyor. 

4 Eylül BİM Aktüel ürünleri neydi?

BİM aktüel 4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haberimizin içerisinden BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşarak haftanın ürünlerini inceleyebilir, adresinize en yakın BİM marketinden keyifli alışveriş yapabilirsiniz.

Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda; Oppo A5 2020 Cep Telefonu, Dijitsu 42" FHD Uydu Alıcılı TV, Arnica Cyclone Elektrikli Süperge, Fakir Erkek Bakım Seti, Corby Smart Drone, Starcom Nostaljik Büyük Boy Radyo gibi birçok kullanışlı ürün mevcut. İşte 4 Eylül BİM Aktüel ürünlerinin tamamı…

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