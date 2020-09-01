Bahis yani kumar haramdır. Müslümanların bahis oynamaması gerekiyor. Ancak bahisler yasal çerçevede oynatılıyor. Ayrıca ‘Milli’ adı altında loto, toto oynatılıyor. Milyonlarca kişi bu oyunlara tepkili ancak halen yasal olduğu için oynayanlar var.

Online bahis sitelerinde her ne kadar yaş sınırı olsa da çocuklar bile yetişkinlerin bilgileriyle bu oyunları oynayabiliyor. Genç zihinler bu tip bahis siteleriyle yıkanıyor. Kumarı meşrulaştıran bu siteler, gençlere bol kazanç vadediyor. Bol para, emek harcamadan kazanç elde etme düşüncesi ise insanları etkisi altına alıyor.

Haram olmasının yanı sıra bilyoner.com gibi siteler insanların bağımlı olmasına yol açıyor. İddaa, sayısal loto, milli piyango, kazı kazan gibi sözde oyunlar insanları umutlandırıyor. Biraz para kazanıldığında daha çok kazanmak isteyenler elinde avucunda ne varsa bu oyunlara yatırıyorlar. Hal böyle olunca bağımlı bireyler oluşuyor. Kumar bağımlılığı ise önce ailelere zarar veriyor sonra bağımlının sağlığını etkiliyor. Alkol bağımlılığı ne kadar zararlıysa aynı şey kumar için de geçerli.

Yasal yollardan kumara alışanları ise zamanla bu oyunlar tatmin etmiyor. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında bulunan bazı yasal olmayan siteler futbol müsabaka sonuçlarından köpek yarışı bahislerine kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Gece gündüz bahis sitelerinde vakit geçiren yiyecek ekmeğini bile bu oyunlara yatıranların sayısı ise bir hayli fazla. Bu sebeple gençleri bu sitelerden, oyunlardan uzak tutmak için ailelere büyük iş düşüyor.

Haram olmanın yanı sıra psikolojik sorunlara yol açan kumar bağımlığı aile ekonomisi de yerle bir ediyor. Bazı siteler kişilerin kart bilgilerini kopyalayıp çeşitli dolandırıcılık işlerine de imza atıyor.

Bahis oynamanın haram olup olmadığını araştıranlar ‘Diyanet bahis oyunları günah mı?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Diyanet’in konu hakkında yaptığı açıklama şöyle: Nasıl sonuçlanacağı önceden belli olmayan bir işin öngörülen sonucu üzerinde bahse girmek ve isabet edilip edilememesine göre bahsi kazanmak ya da kaybetmek kumardır. Bu iş hangi yöntemle ve hangi ad ile yapılırsa yapılsın kumar olarak değerlendirilir. Kumar haksız kazanç yöntemlerinden biri olup İslam’da kesinlikle yasaklanmıştır.

Bu itibarla, spor müsabakaları üzerinden taraflardan birine menfaat sağlayan bahis oynamak, Kur’an-ı Kerim’in yasakladığı kumar kapsamına girmektedir ve caiz değildir.