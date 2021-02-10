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Eğitim BİLSEM’de yüz yüze eğitim başlayacak mı? Ne zaman başlayacak?
Eğitim

BİLSEM’de yüz yüze eğitim başlayacak mı? Ne zaman başlayacak?

Bilim ve Sanat Merkezlerinde yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış hali olan BİLSEM okullarında yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, Ziya Selçuk imzasıyla ilkokul ve ortaokullardaki yüz yüze eğitimle ilgili illere yazı iletildi. Peki, BİLSEM’de yüz yüze eğitim başlayacak mı? Ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-10 22:31:00 -
BİLSEM’de yüz yüze eğitim başlayacak mı? Ne zaman başlayacak?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış hali olan BİLSEM okullarında yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, Ziya Selçuk imzasıyla ilkokul ve ortaokullardaki yüz yüze eğitimle ilgili illere yazı iletildi. Bilim ve Sanat Merkezlerinde yüz yüze eğitim 1 Mart itibarıyla başlayacağı duyuruldu.

BİLSEM okulları yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Şubat tarihi itibariyle kademeli başlatılacak yüz yüze eğitime ilişkin usul ve esaslar açıklandı. Buna göre, BİLSEM okulları da 1 Mart tarihi itibariyle ortaokul 8. sınıflarla birlikte yüz yüze eğitime başlamış olacak.

1 Mart tarihi itibariyle tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

Tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında yüz yüze eğitim yapılacak. 8'inci sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte ayarlanacak.

Ortaokul 5’inci, 6'ncı ve 7'nci sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenecek. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı, ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart 2021 tarihi itibariyle haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime başlayacaklar.

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