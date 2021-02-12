BİLSEM yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Kabine toplantısında alınan karara göre, 15 Şubat’ta köy okulları, 1 Mart’ta ise ilkokul öğrencileri ile 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) okullarının ne zaman açılacağı MEB'den gelen açıklama ile belli oldu. Eğitim-öğretimde yeni yol haritasını belirleyen Bakanlık yüz yüze eğitim detaylarını paylaştı. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.

BİLSEM’de yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Şubat'tan itibaren kademeli başlatılacak olan yüz yüze eğitime ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, Bilim ve Sanat Merkezleri de 1 Mart itibarıyla ortaokul 8. sınıflarla birlikte yüz yüze eğitime geçecek.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim ana sınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Öğrenciler müfredatın tamamından sorumlu olacak. Yüz yüze eğitim saatleri dışındaki diğer saatlerde uzaktan eğitim yoluyla dersler işlenmeye devam edilecek. Bu durumdaki öğrenciler, EBA TV, EBA canlı ders ve harici canlı ders canlı ders uygulamaları gibi yollarla uzaktan eğitim almayı sürdürebilecek.

BİLSEM’e nasıl başvurulur?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir. Bilsem’ lerde eğitim-öğretim; birinci dönem (Eylül-Ocak), ikinci dönem (Şubat-Haziran) ve Temmuz, Ağustos (yaz okulu, öğrenci kampları) aylarını kapsayacak şekilde yılda üç dönem halinde düzenlenir.