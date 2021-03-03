BİLSEM yüz yüze eğitim başladı mı? BİLSEM okulları yüz yüze gitmek zorunlu mu?

İllerin risk gruplarına göre ilkokul, ortaokul ve liselerde kademeli olarak yüz yüze eğitime başlanmasının ardından BİLSEM yüz yüze eğitim başladı mı? Merak ediliyor.

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) de eğitimlerinde yüz yüze olarak devam edecek. Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime katılmak istemeyen öğrencilerin velileri, BİLSEM idaresine dilekçe vererek öğrencilerinin uzaktan eğitim ile devam etmesini sağlayabilirler.