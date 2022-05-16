BİLSEM yaz okulu var mı? BİLSEM yaz okulu hangi sınıflara var?

8 Mayıs tarihinde tamamlanan söz konusu sınavın değerlendirmeleri meb.gov.tr'den ilan edildi. 16 Mayıs ve 30 Mayıs tarihleri aralığında bireysel değerlendirme randevuları oluşturulacak. BİLSEM sonuçlarının açıklanmasından sonra gözler BİLSEM eğitimlerine çevrildi. Peki BİLSEM yaz okulu var mı? BİLSEM yoz okulu hangi sınıflara var?

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, BİLSEM'lerin Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Atölye Tanıtım ve Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencileri kapsayan bir duyuruya da yer veren Bakan Özer, yaz okuluna ilişkin açıklamada bulundu.

BİLSEM yaz okulu var mı?

Konuşmasında yeni bir gelişmeyi duyuran Bakan Özer, bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını ifade etti. Özer, "İlk kez bu yaz itibariyle BİLSEM'lerde, sadece BİLSEM'lere seçilmiş öğrencilere değil, tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız" dedi.