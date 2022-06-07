2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran’da sona erecek. Aileler ve öğrencilerin merak ettiği yaz okulu konusunda Milli Eğitim Bakanı Mahmut özer açıklamalarda bulundu. Peki, yaz okulları ne zaman açılacak?

BİLSEM yaz okulları kayıtları ne zaman? BİLSEM yaz okulu kayıt tarihi:

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ve yaz okulları ile 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin kılavuzun hazırlandığı belirtildi.

Kılavuza göre açılması planlanan yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları başvuru sürecinin, e-Kurs modülü üzerinden 6-23 Haziran'da tamamlanacağı kaydedildi.

Kurs merkezi başvurularının alınması ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanmasının 6-10 Haziran'da, öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il-ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanmasının, 11-14 Haziran'da, öğrenci başvurularının ise 15-18 Haziran'da gerçekleştirileceği bildirildi.

İstedikleri ilde yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarına katılabilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yaz döneminde açılacak destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında 8'inci sınıf öğrencileri için Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve yabancı dil, 12'nci ve mezun öğrenciler için de Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık derslerinde kurs açılacağını belirtti.

Yaz döneminde destekleme ve yetiştirme kurslarının 4 Temmuz-28 Ağustos'ta açılacağını kaydeden Özer, "Öğretmen ve öğrenciler yaz dönemi sürecinde istedikleri ilde yer alan seviyelerine uygun okul türlerinde yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarına başvuru yapıp katılabilecek." ifadesini kullandı.

Özer, yaz okullarının temel eğitim düzeyinde 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflara yönelik, ortaöğretim düzeyinde ise 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflara yönelik matematik ve İngilizce derslerinden olacağını anlatarak şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz destekleme ve yetiştirme kursları ve yaz okulları için 15-18 Haziran tarihleri arasında başvuruları e-Kurs modülü üzerinden yapabilecek. Yaz okulu kapsamında açılacak kurslar 4. sınıf, 5-6. sınıf (tek grup), 7-8. sınıf (tek grup), 9-10. sınıf (tek grup) 11-12. sınıf (tek grup) şeklinde oluşturulan sınıf seviyelerinde oluşturulacak. Öğrencilerin matematik okuryazarlığını güçlendirmek, matematiği sevdirerek günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirilmesini sağlamak amacıyla başlattığımız 'Matematik Seferberliği' kapsamında matematik dersinden, yabancı dil öğretiminde konuşma ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla İngilizce dersinden hazırlanacak etkinlik temelli çerçeve programları doğrultusunda yaz okulları haftada 12 saat, toplamda 48 saat olarak uygulanacak."

Yaz okullarının, 4 Temmuz-28 Ağustos'ta öğretmen ve öğrenci başvurularının yoğunluğuna göre okul idarelerince belirlenen tarihler arasında açılacağını bildiren Özer, öğretmen ve öğrencilerin yaz dönemi sürecinde istedikleri ilde seviyelerine uygun okul türlerinde yaz okullarına katılabileceğini ifade etti.

Özer, yaz okullarında görevlendirilen öğretmenlerin, 28-30 Haziran'da ÖBA üzerinden yapılacak 2 günlük bir eğitime alınacağını kaydetti.

Destekleme kurslarının kapsamları genişletildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7 Haziran Salı günü önemli açıklamalarda bulundu. Okulları açık tutmanın zaten başlı başına bir telafi mekanizması olduğuna işaret eden Özer, çünkü öğretmenlerin okullarda derslere önceki öğrenmelerle ilgili mutlaka bir karşılaştırma yaparak başladığını dile getirdi.

Aynı zamanda destekleme ve yetiştirme kurslarının kapsamını genişlettiklerini, ortaokul ve lisedeki tüm sınıf seviyelerinde destekleme ve yetiştirme kurslarını açtıklarını anlatan Özer, çok boyutlu bir sürecin yönetildiğinin altını çizdi.

Şimdi yaz okullarını başlattıklarını aktaran Özer, "Bu telafiyi hızlı şekilde yapalım istiyoruz. Çünkü bizim geleceğimiz gençlerimiz. Bunlar geleceğin Türkiye'sini inşa edecekler. Bilim sanat merkezlerinde matematik seferberliğiyle ilgili yabancı dille ilgili yaz okulunda öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Özer, EBA sisteminin devam edip etmeyeceğiyle ilgili soruya, "EBA sistemi, Kovid-19 salgını sürecinde yönetilmiş bir sistem değil. Orada Bakanımız Nabi Avcı'nın çok büyük emeği var. Biz bu sistemi sürekli güçlendiriyoruz. Yüz yüze eğitim yerine ikame edilemez derken kastım 'Dijital eğitimi göz ardı edelim.' değil. Bunu zaten güçlendiriyoruz çünkü sonrasında hangi salgınlarla nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Dolayısıyla orayı sürekli takviye ediyoruz." yanıtını verdi.

"Çeşitli nedenlerle anaokuluna hiç gidememiş, bu yıl 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için yaz döneminde farklı bir eğitim programı uygulayacak mısınız?" sorusunu yanıtlayan Özer, geçen sene bu tip bir program uygulandığını ve bundan yaklaşık 70 bin öğrencinin faydalandığını bildirdi.

Özer, bu yaz da benzer bir programı uygulayacaklarını belirterek, "Yine o öğrencilerimizi 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazırlamak için tüm okullarımızı seferber edeceğiz." ifadesini kullandı.

Okul öncesi eğitimin önemine işaret eden Özer, "Bu dönem Milli Eğitim Bakanlığı olarak üzerinde durduğumuz en kritik konulardan bir tanesi. Aslında üç tane konu var. Birincisi okul öncesi eğitimde okullaşma oranını artırmak, ikincisi mesleki eğitim, üçüncüsü de öğretmenin mesleki ve kişisel gelişiminin sürekli desteklenmesi." diye konuştu.