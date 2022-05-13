BİLSEM sonuçları son dakika açıklandı mı? 2022 BİLSEM sınav sonuç sorgula! BİLSEM kayıt duyuruları ne zaman?

BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları açıklandı mı? 19 Mart - 8 Mayıs tarihleri arasında değerlendirmeleri yapılan BİLSEM sonuçlarının açıklandığı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile duyuruldu.

BİLSEM sınav sonuçları binlerce öğrenci ve velinin gündeminde. 1,2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik yetenek alanlarına göre değerlendirilen BİLSEM sınavı sonuçları için geri sayım sona erdi. Bilim ve Sanat Merkezleri BİLSEM sınav sonuçlar MEB tarafından erişime açıldı.

BİLSEM 2022 sonuçları açıklandı mı?

19 Mart ile 8 Mayıs günleri arasında tamamlanan BİLSEM sınavı sonuçları 13 Mayıs günü yani bugün açıklandı. Kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler ise 19 Ağustos 2022'de duyurulacak. Bilim ve Sanat Merkezleri BİLSEM sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. BİLSEM sınav sonuçları http://meb.gov.tr/ adresinden yayımlandı. BİLSEM sonuçları için tıklayın

BİLSEM taban puanları kaç?

2021-2022 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde aday gösterilen 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik ön değerlendirme uygulamaları kapsamında genel zihinsel yetenek alanı için Bildiren Sözel Olmayan Test, resim yetenek alanı için Görsel Algı Testi ve müzik yetenek alanı için Müzikal Yatkınlık Testi 19 Mart-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar aşağıda belirtilmiştir.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerimiz 3 Haziran 2022 tarihinden itibaren giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabileceklerdir.

Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimiz 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklardır.