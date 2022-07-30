Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı BİLSEM’e kayıt yaptırma hakkı kazanacak olan öğrencilerin ne zaman ilan edileceği merak ediliyor. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM nedir?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2022 | 2022 BİLSEM sonuçları kayıt işlemleri ne zaman?

BİLSEM 2022 sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama, "Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek üzere 2021-2022 eğitim öğretim yılında yapılacak olan öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ait kılavuz yayımlandı. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler; 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek” denildi.

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 29 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.