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Eğitim BİLSEM sonuçları
Eğitim

BİLSEM sonuçları

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? BİLSEM yani Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu BİLSEM sınavına giren öğrenci ve öğrenci velileri tarafından sorgulanmakta. BİLSEM sınavları ilkokul 1., 2. ve 3. sınıfta okuyan öğrencilerin tablet üzerinde online olarak girdikleri sınavdır. MEB Bilsem Sınav Sonuçları. MEB BİLSEM sonuç sorgulama Ekranı. Bilsem Sonuçları Sorgulama Ekranı MEB.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:51:00 -
BİLSEM sonuçları

Bilim ve Sanat Merkezi yani BİLSEM, sınavı ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin özel yeteneklerini, bireysel becerilerini ortaya çıkarmak ve öğrencinin sahip olduğu yeteneği geliştirmek amacıyla öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından destek verilmekte. Türkiye genelinde yapılan BİLSEM grup tarama sınavları 11 Ekim'de tamamlandı. Peki  BİLSEM sonuçları açıklandı mı, BİLSEM ne zaman açıklayor? 

BİLSEM sonuçları açıklandı mı?

Üstün yetenekli öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak ve bu yetenekleri geliştirerek topluma faydalı olmak için BİLSEM sınavı yapılmakta ve BİLSEM sonuçlarına göre üstün yetenekli öğrencilere destek sağlanılmakta. BİLSEM sınavları 11 Ekim’de yapıldı. BİLSEM sınavına katılan öğrenciler için sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) BİLSEM sınav takvimine göre, BİLSEM grup tarama sınavlarının sonuçları 14 Ekim'de açıklanacak. BİLSEM sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar ise 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında olacak. Bilsem sonuçları için tıklayınız.

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