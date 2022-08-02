BİLSEM son dakika sonuçları: 2022 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, kayıtlar ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2022 BİLSEM sonuçları birçok aday tarafından merak ediliyor. Bireysel değerlendirme aşaması, MEB tarafından 13 Haziran ile 12 Ağustos arasında gerçekleştirilecek. Mülakatların gerçekleştirilmesinin ardından gözler BİLSEM sonuçlarına çevirildi. Peki 2022 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM 2022 mülakat sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM 2022 sonuçları 19 Ağustos tarihinde MEB tarafından erişime açılacak. Adaylar https://www.meb.gov.tr/ adresi üzerinden TC kimlik numarası, Doğum tarihi ve Güvenlik kodunu girdikten sonra ön değerlendirme sonuçlarını görüntületebilecek. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz hakkı ise 22 Ağustos ile 26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2022 BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak?

BİLSEM'e katılmaya hak kazanan öğrenciler 29 Ağustos ile 9 Eylül tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.