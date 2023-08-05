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Eğitim BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı
Eğitim

BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-08-05 13:47:00 -
BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) mülakat sonuçları için değerlendirme tamamlandı ve sonuçlar açıklandı.

2023 BİLSEM mülakat sonuçları için heyecan sona erdi ve sonuçlar MEB üzerinden erişime açıldı. 28 Temmuz'da sona eren bireysel değerlendirme aşamasının tamamlanmasıyla birlikte, kayıt hakkı kazanan öğrenciler açıklandı. Peki, 2023 BİLSEM mülakat sonuçları nasıl sorgulanır? BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak?

2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlandı.

Tüm sınıf düzeyleri için genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 taban puan olarak belirlenmiştir.

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 7 Ağustos ve 11 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak?

Bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler 14-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecektir.

BİLSEM mülakat sonuçları nasıl sorgulanır?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, mülakat sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.
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