Bilnet Okulları’ndan Diyarbakırspor’a tam destek

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü, Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi’nde şampiyonluk hesapları yapan Diyarbakırspor’un kamp, malzeme ve yemek ihtiyaçlarını karşılayarak ekonomik destek verme kararı aldı.

Eski günlerine dönmenin mücadelesi veren Yeşil-Kırmızılı kulübe bu önemli dönemde sponsor olan Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü’nün bu tavrı taraftarların takdirini topluyor. Okulun açıklamasında kentin markası olan efsane kulübe maddi ve manevi desteğin devam edeceği vurgulandı. Bu arada Diyarbakırspor, yeni otobüsüne kavuşmak için gün sayıyor. Kulüp tarafından satın alınan otobüs giydirme işlemlerine gönderildi. Kulübün arması ve resimleriyle donatılmaya başlanan kulübün önümüzdeki günlerde görücüye çıkması bekleniyor. Kulübe alınan yeni otobüs sosyal medyada paylaşılırken, taraftarların beğenisini topladı.