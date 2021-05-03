Bilnet Okulları, Bodrum Halikarnas Granfondo Uluslararası Bisiklet Yol Yarışı'nın ana sponsoru oldu

Bilnet Okulları Bodrum Kampüsünde düzenlenen imza törenine Bilnet Okulları Genel Müdürü Zehra SAĞ, KARYA GSK Başkanı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Temsilcisi H. İlker CÖMERT, Bodrum Bilnet Lisleri Müdürü Filiz ŞEN ve Bodrum Bilnet İlkokul ve Ortaokul Müdürü Merve KESER katıldı.

Bilnet Okullarının ana sponsorluğunda Bilnet Okulları Bodrum Halikarnas Granfondo Uluslararası Bisiklet Yol Yarışı; Türkiye Bisiklet Federasyonu himayelerinde, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi destekleri ile Muğla Karya Gençlik Spor Kulübü Derneği tarafından 23 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Bilnet Okulları Genel Müdürü Zehra SAĞ, KARYA GSK Başkanı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Temsilcisi H. İlker CÖMERT, Bodrum Bilnet Lisleri Müdürü Filiz ŞEN ve Bodrum Bilnet İlkokul ve Ortaokul Müdürü Merve KESER’in katılımıyla 28 Nisan Çarşamba günü gerçekleşen imza töreninde ana sponsorluk şartları belirlendi ve resmi imzalar atıldı.

Kısa ve uzun parkur olmak üzere 2 rotada Bodrum Yarımadası’nda gerçekleşecek Bilnet Okulları Uluslararası Bodrum Halikarnas Granfondo Bisiklet Turu, kadınlarda ve erkeklerde 10 ayrı yaş kategorisinden toplamda 20 kategoride gerçekleştirilecek. Yarışa Avrupa’nın değişik ülkelerinden de özellikle 30 yaş üstü master tabir edilen kategoriden 1000’den fazla yarışmacının katılması ön görülüyor.

ZEHRA SAĞ: ''YAPMIŞ OLDUĞUMUZ ANLAŞMA İLE SPORA TAM DESTEK!”

Bilfen Şirketler Topluluğunun ikinci okul markası olarak 4 senedir faaliyetlerini sürdüren Bilnet Okulları, sporu ve sporcuyu destekleme hedefi ile doğa dostu açık uzun yol bisiklet yarışı Bodrum Halikarnas Granfondo Uluslararası Bisiklet Yol Yarışı’na sponsor oldu. 50 okulda 10 bine yakın öğrencisiyle faaliyetlerine devam eden Bilnet Okulları olarak bu sponsorluk ile hem kendi öğrencilerini hem de spora tutkusu olan herkesi desteklemeyi hedeflediklerini ve her daim spora ve sporcuya tam destek verdiklerini söyleyen Bilnet Okulları Genel Müdürü Zehra SAĞ, “Yıllardır süregelen gerek amatör gerekse profesyonel bisiklet yarışçılarına ev sahipliği yapan ve destekleyen Granfondo organizasyonu ile bu sene birlikte çalışmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bilnet Okulları olarak öğrencilerimizin akademik eğitiminin yanında sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da yetişmesini hedefleyen bir eğitim kurumuyuz. Bu amaçla spora ve sporcunun yanında olma misyonumuzla bu tarz organizasyonların içinde yer almak bizim için çok önemli.” dedi.

SAĞ; “Bilnet Okulları olarak tüm öğrencilerimize spor bilinci kazandırma yolu ile yaşantılarının ilerleyen süreçlerinde spor alışkanlığına sahip kişiler olarak yetişmeleri için çalışıyoruz. Okullarımızda milli sporcu gençlerimize burs imkânı sunuyorken alanında uzman branş öğretmenlerimizin rehberliğinde de gerek ulusal gerekse uluslararası müsabakalara öğrencilerimizi hazırlıyoruz. İçinde bulunduğumuz bilgi çağının gerekliliklerinin farkında olarak ve her daim takip ederek irade sahibi, yılmaz, disiplinli, centilmen, gelişime ve öğrenmeye açık bireyler yetiştirmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Bunun en iyi yolunun da spor bilinci kazandırmak ile olduğunu bilmekte ve önemsemekteyiz. Bu anlamda öğrencilerimizin tüm yönlerini geliştirmeye odaklanarak onları hayata hazırlamak gibi bütünsel bir yaklaşıma sahibiz.” diye ifade etti.

H.İLKER CÖMERT: ''MUTLULUK VE GURUR DUYUYORUZ''

Bodrum’un ilk defa bir Granfondo’ya ev sahipliği yapacağını ve bu yarışın bir okul markası tarafından desteklemesinden büyük gurur duyduğunu belirten KARYA GSK Başkanı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Temsilcisi H. İlker Cömert ise “Bodrum Halikarnas Granfondo Uluslararası Bisiklet Yol Yarışında Bilnet Okullarının ana sponsorumuz olarak bize çok büyük bir destek verdiler. Bodrum’da bu yarışın yapılmasında Bilnet Okullarının katkısı bizler için çok büyük ve çok önemli. Bizim için ayrıca önemli bir konu da Türkiye genelinde disipliniyle ve çalışma teknikleri kendi adından söz ettiren bir eğitim kurumunun bu yarışa sponsor olması bizim için bizim için bir gurur kaynağı oldu. Okul müdürlerimize ve yönetime çok teşekkür ediyorum.” dedi.

CÖMERT; “Pandeminin hala devam ettiği bir dönemde açık havada temastan uzak yapılabilen en rahat spor bisiklet. Biz yine de tüm önlemlerimizi alarak çevre ve sağlık dostu bir spor türü olan Bilnet Okulları Bodrum Halikarnas Granfondo Uluslararası Bisiklet Yol Yarış’ını başarı ile gerçekleştireceğimizi umuyoruz.” şeklinde konuştu.