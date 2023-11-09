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Yerel Bilmeden sakın bu topa girmeyin! Suya ceviz koyup sabahları tüketenler dikkat
Yerel

Bilmeden sakın bu topa girmeyin! Suya ceviz koyup sabahları tüketenler dikkat

Yeniakit Publisher
2023-11-09 09:23:00 - 2023-11-09 09:28:09
Bilmeden sakın bu topa girmeyin! Suya ceviz koyup sabahları tüketenler dikkat

Suya ceviz koyup sabahları tüketenleri ilgilendiren o detay ortaya çıktı. İşte uzun yıllardır kullanılan o kürün etkileri...


Uzun zamandır pek çok kişi tarafından kullanılan ve oldukça faydalı olduğu düşünülen cevizli suyun etkileri ortaya çıktı. Geçmişten bugüne kadar en çok tüketilen kürlerden bir tanesi cevizli su kürü, cevizli su kürünü uygulamadan evvel bir kez daha düşünün.

Cevizli suyu tüketmeden evvel bu hastalıklarınızın olup olmadığını kontrol edin. İşte cevizli su kürünün insan sağlığına olan faydaları ve zararları...

Ceviz içerisinde Omega-3 ve E vitamini gibi sağlıklı yağ asitleri içermektedir. Bu yağlar kalp sağlığını koruma altına alırken aynı zamanda beyin fonksiyonlarının gelişmesine de katkı sağlamaktadır.

Demir, kalsiyum, magnezyum ve çinko gibi mineraller açısından da zengin olan ceviz bağışıklık sistemini güçlendirirken aynı zamanda enerji seviyesini de arttırmaktadır.

Ancak cevizi aç karna tüketmek bazı kişiler için çeşitli sorunların açığa çıkmasına neden olabilmektedir. Bu sorunların başına ise sindirim sorunları gelmektedir. Ceviz lif açısından zengin olurken sindirim sisteminin bir miktar yavaşlamasına neden olabilmektedir.
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Cevizin içerisinde yer alan doğal yağlar mide asidinin bir bakıma artmasına neden olurken bazı kişilerde yanma ve reflü gibi problemlerin oluşmasına neden olabilmektedir.

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