  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bill Gates'ten Ukrayna'ya ağır suçlama! Batı basını sansürledi
Dünya

Bill Gates'ten Ukrayna'ya ağır suçlama! Batı basını sansürledi

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD'li düşünce kuruluşu Lowy Institute tarafından düzenlenen bir etkinlikte Ukrayna hakkında sert ifadeler kullandı. Gates, Ukrayna devletinin en kötü yönetilenlerden biri olduğunu ve yozlaşmış bir sistem olduğunu söyledi. Ayrıca, Gates, Ukrayna savaşı nedeniyle 2030 yılına kadar sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşamayacaklarını iddia etti. Gates, savaşın kaynakları israf ettiğini ve bu nedenle en kısa sürede sona erdirilmesi gerektiğini belirtti. Ukrayna'daki yolsuzluk soruşturmaları kapsamında bölge valileri görevden alınmış ve bakan yardımcıları istifa etmişti.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 23:46:00 -

ABD'li multimilyarder Bill Gates, Ukrayna'nın dünyanın en kötü ve yozlaşmış devletlerinden biri olduğunu ve bir avuç zengin tarafından kontrol edildiği iddiasında bulundu. Gates, ayrıca 2030 için korkutan senaryoyu açıkladı.

Son zamanlarda Kovid-19 pandemisiyle ilgili enteresan açıklamalarda bulunan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD'li düşünce kuruluşu Lowy Institute'ün düzenlediği etkinlikte tuhaf ifadeler kullandı.

Gates Ukrayna yönetimini eleştirdi

Sputnik'in haberine göre Gates, "Ukrayna devlet dünyanın en kötülerinden biri, yozlaşmış ve birkaç zengin tarafından kontrol ediliyor" sözlerini kaydetti.

Gates, "Demek istediğim, Ukrayna halkı için gerçekten talihsiz bir durum" diye ekledi.

2030 için endişelendiren iddia

Gates, bu hedeflere ulaşmanın Ukrayna savaşı nedeniyle mümkün olmadığını savundu:

"Savaş, kaynakları israf edenler açısından geriye gitmek için listenin başında yer alıyor. Savaşı ne kadar çabuk bitirirsek o kadar iyi. BM, 2030 için kalkınma hedefleri belirledi. Sürdürülebilir kalkınma adlı hedeflere ulaşamayacağız."

Büyük sorunların savaş nedeniyle unutulduğunu belirten Gates, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Ukrayna'daki savaş sona erecek. Orada harcanan kaynakları anlıyorum, bu korkunç bir trajedi. Bu trajedinin gelişmekte olan ülkeler üzerinde, gıda ve gübre maliyeti üzerinde büyük etkisi var."

Batı basını sansürledi

ABD'li milyarder Gates, Ukrayna'ya dair tartışmalı açıklamalarda bulunurken, ifadeleri Batı basını tarafından sansürlendi.

Ukrayna'daki yolsuzluk

Daha önce Ukrayna'da devlet yetkililerinin yolsuzluğa karıştığının ortaya çıkmasıyla bir dizi görevden alma gerçekleşmişti.

Zelenskiy, yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini belirtmiş ve ülkenin kronik sorunu olan yolsuzluğun ortadan kaldırılmasına yönelik önemli kararlar alınacağı sözünü vermişti. Zelenskiy, "Şunun net olmasını istiyorum: geçmişte olduğu gibi, devlet kurumlarına yakın çeşitli insanların ya da tüm hayatlarını bir sandalyenin peşinde geçirenlerin yaşam tarzına geri dönüş olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Ülkedeki yolsuzluk soruşturmaları kapsamında 5 bölge valisinin görevine son verilmiş, aralarında Savunma Bakan Yardımcısı'nın bulunduğu isimler de istifalarını sunmuştu.

Bezos ve Bill Gates’ten sinsi adım! Dev hazineye çökmek için harekete geçtiler
Bezos ve Bill Gates’ten sinsi adım! Dev hazineye çökmek için harekete geçtiler

Dünya

Bezos ve Bill Gates’ten sinsi adım! Dev hazineye çökmek için harekete geçtiler

Bill Gates'in Türkiye adımı sonrası şok açıklama: Marmaris'te havanın kararmasını bekliyor! Geceleri yatında...
Bill Gates'in Türkiye adımı sonrası şok açıklama: Marmaris'te havanın kararmasını bekliyor! Geceleri yatında...

Gündem

Bill Gates'in Türkiye adımı sonrası şok açıklama: Marmaris'te havanın kararmasını bekliyor! Geceleri yatında...

Bill Gates yeniden hortladı
Bill Gates yeniden hortladı

Dünya

Bill Gates yeniden hortladı

Bill Gates'ten skandal Türkiye adımı! 'Eyvah' dedirtecek işler yapacak
Bill Gates'ten skandal Türkiye adımı! 'Eyvah' dedirtecek işler yapacak

Gündem

Bill Gates'ten skandal Türkiye adımı! 'Eyvah' dedirtecek işler yapacak

Şok olacaksınız: Bill Gates’in sivrisinek fabrikaları! iddiası asılsız çıktı
Şok olacaksınız: Bill Gates’in sivrisinek fabrikaları! iddiası asılsız çıktı

Dünya

Şok olacaksınız: Bill Gates’in sivrisinek fabrikaları! iddiası asılsız çıktı

Maymun çiçeği ellerinde patladı! İblis'in adamı Bill Gates, 'sivrisinek' planını devreye soktu: Haftada 30 milyon
Maymun çiçeği ellerinde patladı! İblis'in adamı Bill Gates, 'sivrisinek' planını devreye soktu: Haftada 30 milyon

Gündem

Maymun çiçeği ellerinde patladı! İblis'in adamı Bill Gates, 'sivrisinek' planını devreye soktu: Haftada 30 milyon

Bill Gates hepsini Türkiye'ye mi saldı? Gündemi altüst edecek gelişme
Bill Gates hepsini Türkiye'ye mi saldı? Gündemi altüst edecek gelişme

Gündem

Bill Gates hepsini Türkiye'ye mi saldı? Gündemi altüst edecek gelişme

Bill Gates geleceğin mesleğini açıkladı! Bu işi yapan paraya para demeyecek
Bill Gates geleceğin mesleğini açıkladı! Bu işi yapan paraya para demeyecek

Ekonomi

Bill Gates geleceğin mesleğini açıkladı! Bu işi yapan paraya para demeyecek

Bill Gates ürettiği yaratıkların hepsini Türkiye'ye mi saldı? İstanbul'da 'sivrisinek' paniği! Isırılan hastanelik oluyor
Bill Gates ürettiği yaratıkların hepsini Türkiye'ye mi saldı? İstanbul'da 'sivrisinek' paniği! Isırılan hastanelik oluyor

Gündem

Bill Gates ürettiği yaratıkların hepsini Türkiye'ye mi saldı? İstanbul'da 'sivrisinek' paniği! Isırılan hastanelik oluyor

Bill Gates'ten skandal plan! 8 Kasım'da yer yerinden oynayacak... Türk halkı hemen bunu yapsın
Bill Gates'ten skandal plan! 8 Kasım'da yer yerinden oynayacak... Türk halkı hemen bunu yapsın

Gündem

Bill Gates'ten skandal plan! 8 Kasım'da yer yerinden oynayacak... Türk halkı hemen bunu yapsın

İşte Bill Gates’in yeni hedefi! 1,2 milyar dolarlık adımı attı
İşte Bill Gates’in yeni hedefi! 1,2 milyar dolarlık adımı attı

Dünya

İşte Bill Gates’in yeni hedefi! 1,2 milyar dolarlık adımı attı

Milyarlarca dolar yatırım yapan Bill Gates arazilerini satışa çıkaracağını resmen açıkladı!
Milyarlarca dolar yatırım yapan Bill Gates arazilerini satışa çıkaracağını resmen açıkladı!

Aktüel

Milyarlarca dolar yatırım yapan Bill Gates arazilerini satışa çıkaracağını resmen açıkladı!

Bill Gates yine sentetik eti savundu: 'Zamanla çok iyi gelecek'
Bill Gates yine sentetik eti savundu: 'Zamanla çok iyi gelecek'

Gıda

Bill Gates yine sentetik eti savundu: 'Zamanla çok iyi gelecek'

Geleceğin Bill Gates ve Steve Jobs’ları burada yetişecek! Hizmete açıldı
Geleceğin Bill Gates ve Steve Jobs’ları burada yetişecek! Hizmete açıldı

Aktüel

Geleceğin Bill Gates ve Steve Jobs’ları burada yetişecek! Hizmete açıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23