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Dünya Bill Gates'ten Türkiye'de yeni adım
Dünya

Bill Gates'ten Türkiye'de yeni adım

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Türkiye'den ayrılmıyor. Ünlü isim bu kez Bodrum Kalesi yakınlarında görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 10:49:00 - 2021-11-11 11:04:30
Bill Gates'ten Türkiye'de yeni adım

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 'Lana' isimli mega yatı, kale açıklarına demirledi.

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates 'Lana' isimli yatı Bodrum'dan ayrılmıyor. Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki 'Lana' isimli yat, Bodrum Kalesi açıklarına demirledi. İçerisinde yüzme havuzu, jakuzi, su sporları ekipmanları bulunan yat, görenleri kendine hayran bırakıyor. Lana'nın içerisinde Bill Gates'in olup olmadığı ise bilinmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Bill Gates yatıyla, Türkbükü koyları başta olmak üzere Muğla'nın birçok koyunu gezmişti.

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