  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bill Gates'ten sonra Bezos da Türkiye'de! Gizlice bir araya geldiler
Gündem

Bill Gates'ten sonra Bezos da Türkiye'de! Gizlice bir araya geldiler

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğum gününü kutladı. Gates'in misafirlerinden birisi de Jeff Bezos oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 12:25:00 -
Bill Gates'ten sonra Bezos da Türkiye'de! Gizlice bir araya geldiler

Dünyanın en zenginlerinden Bill Gates, Fethiye’de koy kapatıp doğum gününü kutladı. Gates’in en önemli misafiri ise bir başka zengin Jeff Bezos oldu.

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zenginlerinden Bill Gates, geçen çarşamba günü, Muğla Fethiye'deki Büyük Boncuklu Koyu'nda bulunan Sea Me Beach'i kapatarak, yine Ege'de tatil yapan Amazon'un ve Blue Origin'in kurucusu Jeff Bezos ile buluştu. Gökova'da bulunan Bezos, önce helikopterle Bill Gates'in haftalık 1 milyon 800 bin euro'ya kiraladığı, Fethiye açıklarında bulunan, 107 metrelik "Lana" isimli yatına geçti.

Yattan bir sürat motoruyla ayrılan Gates ve Bezos, önceden kapatılan Büyük Boncuklu Koyu'ndaki Sea Me Beach'e geldi. 28 Ekim olan doğum gününü bir gün önce kutlayan Gates'in, Bezos'un yanı sıra 50 de konuğu vardı. Yaklaşık 4 saat süren kutlamada, işletmeye özel suşi ve pizzanın yanı sıra yörenin deniz ürünleri ikram edilirken, bol bol şampanya patlatıldı. Sabah'tan Erdoğan Cankuş'un haberine göre, Gates ve Bezos, kutlamanın ardından Lana'ya döndü. Bezos daha sonra özel helikopterle Gökova'daki yatına giderken, Gates ise mega yatıyla Fethiye koylarında tatile devam etti.

Kutlama için, bir acentenin, isimleri vermeden Fethiye'nin Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi, Kayaköy ve merkezde pek çok mekanı gezip araştırma yaptığı, son yıllarda yerli ve yabancı ünlülerin uğrak mekânı olan Sea Me Beach'e karar verildiği öğrenildi. Kutlama sürecinde, beach çalışanlarının telefonlarını kullanmalarına izin verilmediği, ayrıca Bill Gates'in korumalarının çevrede kuş uçurtmadıkları ve özel önlem aldıkları belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

TEBRİZLİ ATATÜRKÇÜ

Bu iki adam rockfelerlerin kolları sayılır, acaba rockfelerlerin kolları ne amaçla Türkiye'ye geliyor.
  • Yanıtla

Nasır Önder

Bunların hepsinin planı Türkiye üzerinedir
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
İdam sırasında çok nadir olan bir durum yaşandı! ABD'li mahkum, zehirli iğneyle öldürüldü
Dünya

İdam sırasında çok nadir olan bir durum yaşandı! ABD'li mahkum, zehirli iğneyle öldürüldü

En son 2015 yılında bir mahkumun idam edildiği Oklahoma'da 6 yıldan sonra bir mahkumun ölüm cezası zehirli iğneyle infaz edildi. Mahkum, enj..
Merkel'e böyle hesap sordular: Bize 332 milyar borçlusunuz
Dünya

Merkel'e böyle hesap sordular: Bize 332 milyar borçlusunuz

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Yunanistan ziyaretini haberleştiren Yunan "Dimokratia" gazetesi, 2. Dünya Savaşı'nda Nazi işgalinde ülked..
Alman siyasetçiden küstahlık: İslam Almanya’ya uyumlu değil!
Avrupa

Alman siyasetçiden küstahlık: İslam Almanya’ya uyumlu değil!

Almanya’da ırkçılık ve İslam düşmanlığı artarken Yeşiller’in ilk eyalet Başbakanı Kretschmann’dan küstahça bir açıklama geldi. Kretschmann,..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay