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Teknoloji

Bill Gates'ten o iddialara sert yanıt: "Çok aptalca"

Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, insanlara mikroçip takmak için koronavirüs salgınını üreten isim olduğuna yönelik iddialara çok sert yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 22:38:00 -
Bill Gates'ten o iddialara sert yanıt: "Çok aptalca"

Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili ortaya atılan ve kamuoyunda sıkça tartışılan 'salgının arkasındaki isim' olduğuna yönelik iddialara Bill Gates'ten sert yanıt geldi. Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, insanlara mikroçip takmak için virüsü üretmiş olabileceği yönündeki iddiaları 'çok aptalca' olarak nitelendirdi.

Eşi ile birlikte yönettiği Bill & Melinda Gates Vakfı'nın yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla 300 milyon dolarlık bağış yaptığına dikkat çeken Bill Gates, mikroçip gibi bir çözümü hiçbir zaman düşünmediğini ve ortaya atılan iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Gates, yaptığı açıklamada "Mikroçip türü bir şeyle hiç ilgilenmedim. Bu saçmalıkları reddetmek neredeyse imkansız çünkü çok aptalca veya garip." ifadelerini kullandı.

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