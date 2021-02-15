  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bill Gates yine piyasaya çıktı! 'Koronavirüs bitiyor, bir tehlike daha geliyor'
Dünya

Bill Gates yine piyasaya çıktı! 'Koronavirüs bitiyor, bir tehlike daha geliyor'

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, aşılar nedeniyle koronavirüsün sona ereceğini açıkladı. Gates, koronavirüsten sonraki tehlikeyi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 13:26:00 -
Bill Gates yine piyasaya çıktı! 'Koronavirüs bitiyor, bir tehlike daha geliyor'

Microsoft'un kurucusu Bill Gates BBC Türkçe'de yer alan habere göre, koronavirüs(Covid-19) salgınından kurtulmanın, iklim değişikliğine kıyasla "çok daha kolay olduğunu" savundu.

Bill Gates'in açıklamaları şu şekilde:

"Pandemi sona erecek. Çünkü inanılmaz aşılar bulundu. Şimdi bu aşıları yaygınlaştırmaya ve yeni varyantlara uyarlama çalışıyoruz. İklim değişikliğine kıyasla bu çok daha kolay. Maalesef, iklim değişikliği bu yüzyılın sonunda, her yıl beş kat daha fazla ölüme neden olacak.

"Fiziki ekonominin tümünde yenilikçiliğe ihtiyacımız var. Çelik fabrikalarını, çimento fabrikalarını, elektriği ve ulaşımı değiştirmemiz gerekiyor. Sıfıra (karbon emisyonuna) ulaşmayı başarırsak bu, insanlığın şimdiye kadar başardığı en muhteşem şey olacak. Fiziki ekonominin tarihine bakınca, gelecek 30 yılda başaracağımız dönüşümlere benzer bir geçişi sağlayamadık. Bunun emsali yok."

"Bunun için bir dizi yeniliğe gerek var. Öncelikle hükümetlerin bir Ar-Ge bütçesi olması gerekiyor. Sonra bu yenilikleri laboratuvardan alıp taşıyacak, yüksek risk içermesine rağmen destekleyecek bir sermaye girişimi gerekiyor. Büyük şirketlerin ortaklığı ve bu ürünleri satın alarak, hacmi artırıp fiyatları düşürecek birilerinin olması gerekiyor."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Türk' lakaplı eski devlet başkanı hayatını kaybetti
Dünya

'Türk' lakaplı eski devlet başkanı hayatını kaybetti

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Arjantin'in eski Devlet Başkanı Carlos Saul Mene..
Bardak taştı! ‘HDP demek PKK demektir’
Gündem

Bardak taştı! ‘HDP demek PKK demektir’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ömer Faruk Gergerlioğlu ve HDP'li Hüda Kaya’nın provokatif Gara şehitleri paylaşımları so..
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu yine
Siyaset

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu yine "PKK" diyemedi

TSK'nın Gara bölgesinde kontrol altına aldığı mağaralardan birinde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 13 vatandaşımızın şehit edildiği t..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay