  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Bill Gates koronavirüsteki en büyük engeli açıkladı! Tarih vererek uyardı

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Bill Gates, tedbirlere uyulmaması halinde Ekim ve Kasım aylarında ikinci dalganın yaşanacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 17:29:00 -
Bill Gates koronavirüsteki en büyük engeli açıkladı! Tarih vererek uyardı

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmaması halinde virüsün ekim ve kasım aylarında daha şiddetli şekilde geri dönebileceğini söyledi.

Microsoft’un kurucusu ve Bill ve Melinda Gates Vakfı Eşbaşkanı Bill Gates, ABD’nin korona virüsüyle mücadelede ‘yeterince çaba göstermediğini’ söyledi. Korona virüsü salgınının, beklediğinden ‘daha kasvetli’ olduğunu dile getiren Gates, “Önlemleri uygulamaya devam etmezsek virüs ekim ve kasım aylarında geri dönebilir” dedi.

'Maske kullanımı çok az'

CNN’den Anderson Cooper ve Dr. Sanjay Gupta’nın sorularını yanıtlayan Gates, ABD’de korona virüsü vakalarının artmasının sebebinin ‘liderlik eksikliği’ olduğunu ifade etti. ABD’de virüsle mücadele kapsamında yeterince çaba gösterilmediğini söyleyen Gates, test ve temas izleme programlarının yetersiz olduğunu ve yeterince insanın maske kullanmadığı dile getirdi.

‘Virüs geri dönebilir'

Tedavi ve kısıtlamaların virüs nedeniyle meydana gelen ölümleri engellediğini ancak kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmaması halinde, salgının ekim ve kasım aylarında geri döneceğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: “İyi tedaviler meydana gelen ölümleri engelliyor ancak davranışlarımızı kontrol altına almadığımız sürece ekim ve kasım aylarına yaklaştıkça bu şey büyük sayılarla geri dönecek.”

‘Bazıları virüsü siyasi bir olay sanıyor'

ABD’de virüsün politize edildiğini dile getiren Gates, “Bazı insanlar salgını siyasi bir olay zannediyor” dedi. Gates, ABD Başkanı Donald Trump’ın, geçen günlerde “ABD’de fazla vaka olmasının sebebi çok sayıda test yapılıyor olması. Ne kadar çok test, o kadar vaka” ifadelerinin doğru olmadığını dile getirdi.

Vaka sayısındaki artışın doğrudan test sayısıyla ilgili olmadığını aktaran Gates, ABD’deki lider eksikliğinin Brezilya ve Hindistan’da hastalığın yükünü artırdığını söyledi.

‘En büyük engel...'

ABD’de korona virüsüyle mücadelenin en yetkili ismi Dr. Anthony Fauci ile iletişim halinde olduğunu ve yıl sonunda veya 2021 yılının başında bir aşını bulunabileceğini dile getirdi. Gates, ‘aşının hastalığın yayılmasını engellemeyi garanti edemeyeceğini’ aktardı.

Aşı geliştirme ve uygulama sürecinde en büyük engelin, ‘aşının bulunması ve dağıtımı’ olmadığını söyledi. Gates, bu süreçte en büyük engelin insanların aşıyı kullanmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Bill Gates koronavirüs aşısı için resmen tarih verdi: Her şey mükemmel giderse...
Bill Gates koronavirüs aşısı için resmen tarih verdi: Her şey mükemmel giderse...

Dünya

Bill Gates koronavirüs aşısı için resmen tarih verdi: Her şey mükemmel giderse...

Bill Gates koronavirüsün suçlusunu açıkladı! 'Göz göre göre...'
Bill Gates koronavirüsün suçlusunu açıkladı! 'Göz göre göre...'

Dünya

Bill Gates koronavirüsün suçlusunu açıkladı! 'Göz göre göre...'

Bill Gates'in koronavirüs önerisi gerçek oluyor! ABD'deki yasa teklifi ortalığı karıştıracak
Bill Gates'in koronavirüs önerisi gerçek oluyor! ABD'deki yasa teklifi ortalığı karıştıracak

Gündem

Bill Gates'in koronavirüs önerisi gerçek oluyor! ABD'deki yasa teklifi ortalığı karıştıracak

Bill Gates'in Scan planı ile ilgili karar verildi! İnsanoğlu üzerinde kötü emeller besliyordu
Bill Gates'in Scan planı ile ilgili karar verildi! İnsanoğlu üzerinde kötü emeller besliyordu

Dünya

Bill Gates'in Scan planı ile ilgili karar verildi! İnsanoğlu üzerinde kötü emeller besliyordu

Bill Gates 'Koronavirüste ikinci dalga kesinlikle gelecek' dedi ve o bölgeyi işaret etti
Bill Gates 'Koronavirüste ikinci dalga kesinlikle gelecek' dedi ve o bölgeyi işaret etti

Dünya

Bill Gates 'Koronavirüste ikinci dalga kesinlikle gelecek' dedi ve o bölgeyi işaret etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

murat

En uyduruk bilgisayar virüsüne yenik düşen windows işletim sisteminin sahibi, virüslerle düşüp kalkıyor.
  • Yanıtla

Hayrettin Hatunoğlu

Yılanın başlarından biri de bu avagelist sapık kafir.Bunların başlarının ezilmesi şart. Koronovirüs bunların icadı. Kendi planladıkları hayata insanları mecbur etmek için sürekli oyun tezgahlıyorlar.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı