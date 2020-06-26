Bill Gates koronavirüsteki en büyük engeli açıkladı! Tarih vererek uyardı

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmaması halinde virüsün ekim ve kasım aylarında daha şiddetli şekilde geri dönebileceğini söyledi.

Microsoft’un kurucusu ve Bill ve Melinda Gates Vakfı Eşbaşkanı Bill Gates, ABD’nin korona virüsüyle mücadelede ‘yeterince çaba göstermediğini’ söyledi. Korona virüsü salgınının, beklediğinden ‘daha kasvetli’ olduğunu dile getiren Gates, “Önlemleri uygulamaya devam etmezsek virüs ekim ve kasım aylarında geri dönebilir” dedi.

'Maske kullanımı çok az'

CNN’den Anderson Cooper ve Dr. Sanjay Gupta’nın sorularını yanıtlayan Gates, ABD’de korona virüsü vakalarının artmasının sebebinin ‘liderlik eksikliği’ olduğunu ifade etti. ABD’de virüsle mücadele kapsamında yeterince çaba gösterilmediğini söyleyen Gates, test ve temas izleme programlarının yetersiz olduğunu ve yeterince insanın maske kullanmadığı dile getirdi.

‘Virüs geri dönebilir'

Tedavi ve kısıtlamaların virüs nedeniyle meydana gelen ölümleri engellediğini ancak kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmaması halinde, salgının ekim ve kasım aylarında geri döneceğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: “İyi tedaviler meydana gelen ölümleri engelliyor ancak davranışlarımızı kontrol altına almadığımız sürece ekim ve kasım aylarına yaklaştıkça bu şey büyük sayılarla geri dönecek.”

‘Bazıları virüsü siyasi bir olay sanıyor'

ABD’de virüsün politize edildiğini dile getiren Gates, “Bazı insanlar salgını siyasi bir olay zannediyor” dedi. Gates, ABD Başkanı Donald Trump’ın, geçen günlerde “ABD’de fazla vaka olmasının sebebi çok sayıda test yapılıyor olması. Ne kadar çok test, o kadar vaka” ifadelerinin doğru olmadığını dile getirdi.

Vaka sayısındaki artışın doğrudan test sayısıyla ilgili olmadığını aktaran Gates, ABD’deki lider eksikliğinin Brezilya ve Hindistan’da hastalığın yükünü artırdığını söyledi.

‘En büyük engel...'

ABD’de korona virüsüyle mücadelenin en yetkili ismi Dr. Anthony Fauci ile iletişim halinde olduğunu ve yıl sonunda veya 2021 yılının başında bir aşını bulunabileceğini dile getirdi. Gates, ‘aşının hastalığın yayılmasını engellemeyi garanti edemeyeceğini’ aktardı.

Aşı geliştirme ve uygulama sürecinde en büyük engelin, ‘aşının bulunması ve dağıtımı’ olmadığını söyledi. Gates, bu süreçte en büyük engelin insanların aşıyı kullanmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.