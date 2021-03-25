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Dünya Bill Gates koronavirüs konusunda yeni tarih verdi!
Dünya

Bill Gates koronavirüs konusunda yeni tarih verdi!

Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, büyük yıkımların ortaya çıkardığı koronavirüs sonrası normale dönüş için tarih verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 12:33:00 -
Bill Gates koronavirüs konusunda yeni tarih verdi!

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, dünyanın ne zaman normale döneceğini açıkladı.

Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, dünyanın Covid-19 pandemisinin etkilerinden tam anlamıyla 2022 sonunda toparlanmış olacağını söyledi.

Polonya merkezli Gazeta Wyborcza gazetesi ve TVN24 televizyonunun sorularını yanıtlayan Gates, "2022’nin sonunda tamamen normale dönmüş olmalıyız" dedi ve koronavirüs aşılarının, pandeminin neden olduğu "inanılmaz trajedi"nin son bulmasına yardımcı olacağının altını çizdi.

Gates, 2015 yılında yaptığı bir açıklamada, yeryüzünde milyonlarca kişinin ölümüne, "bir savaştan çok, hızla yayılabilen bir virüs"ün neden olabileceğini söylemişti. Bugüne kadar elde edilebilen verilere göre, Covid-19 nedeniyle küresel düzeyde 125 milyon kişi koronavirüsten enfekte oldu ve yaklaşık 1.2 milyon kişi yaşamını yitirdi.

Microsoft Corp başkanlığından 2014 yılında ayrılan Gates, Bill ve Melinda Gates Vakfı aracılığıyla Covid-19 salgınıyla küresel düzeyde mücadeleyi desteklemek için en az 1.75 milyar dolar taahhüt etti. Bu kaynak, bazı aşı üreticilerinin, tanıların ve potansiyel tedavilerin desteklenmesini içeriyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Küresel Aşılar ve Bağışıklama Birliği (GAVI) tarafından desteklenen ve yoksul ülkelerin aşıya erişimini sağlamak için hazırlanan COVAX, 2021 sonuna kadar düşük gelirli ülkeler için 2 milyar aşı dozu sağlamayı hedefliyor.

 

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Yorumlar

Eda

Tabi canim o deneme kadar malvarligina mal katmis olacak senin gibi kani bozuk domuzlar ondan sonra yeni bir viüsle karsimiza cikacaksiniz ve o virüsün simdiden asi calismasina bile baslamiz durumdasiniz. Sizin gibi soysuzlari gebertmek lazim bu dünya ancak öyle düzelir.
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