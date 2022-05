Bill Gates her şeyi itiraf etti: Büyük hataydı

BBC's Today programı için Mishal Husain'e röportaj veren Bill Gates, yaptığı açıklamalarla bir kez daha gündeme bomba gibi düştü. Komplo teorilerinden Jeffrey Epstein'le olan ilişkisine ve Elon Musk'ın kendisiyle ilgili açıklamalarına kadar birçok soruya cevap veren Gates'in sözleri önümüzdeki günlerde de konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor...

Geçen hafta Musk, Gates'i Tesla hisselerinin değerini düşürecek açıklamalar yapmak ve bu yolla para kazanmakla suçladı. Musk, bununla da yetinmeyip yeni satın aldığı sosyal medya platformu Twitter üzerinden Gates’in fotoğrafını kullanarak uygunsuz şakalar yaptı.

Gates ise tüm bu olup bitenlere sadece "Bana iyi davranmasına gerek yok" diyerek karşılık verdi.

Komplo teorileriyle başı dertte

Bu durum da onu, insanların aşılar aracılığıyla izlemeye çalıştığına dair tuhaf ve asılsız iddiaların konusu haline getirdi. Teorilerin birçoğu sosyal medya platformlarında duyuldu ve Pandemi sırasında yaygın hale geldi.

"Bunlara gülmek zorundayım çünkü bu çok çılgınca" diyen Bill Gates komplo teorileri için “İnsanları gerçekten takip etmek istiyor muyum? Bilmiyorum. Tek bildiğim aşılara milyarlar harcıyorum, aşılarla para kazanmıyorum, aşılar hayat kurtarıyor." diyor.

Gates ayrıca, sokakta karşılaştığı insanların kendisine bu komplo teorileri yüzünden bağırıldığını da açıkladı. “Son zamanlarda halkın arasına giriyorum ve insanlar bana onları takip ettiğimi söyleyip bağırıyor. Ve bu, bu korkunç bir şey."

Gates ve eşi Melinda French Gates, geçen yıl boşanacaklarını açıklamıştı. Çift, dünyanın en büyük hayır kurumlarından biri olan Bill & Melinda Gates Vakfı'nı kurdu ve 27 yıldır evliydi.

"Benim hayatım çok farklı. Çocuklarım evden gitti, sonuncusu bir yıl önce üniversiteye gitti. Boşanma çok zor. Zor bir yıldı" diyerek son bir yılda yaşadığı zorlu süreci de samimiyetle itiraf etti.

Hataydı dedi

Evlilik, Bay Gates'in evlilik dışı bir ilişkisi olduğuna dair raporlarla sona erdi. Mart ayında Melinda Gates ayrıca, utanç verici finansçı ve hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile neden toplantılar yaptığını sorguladığını söyledi.

Gates’in eski eşi Melinda mart ayında CBS'ye verdiği demeçte, "Jeffrey Epstein ile görüşmelerinden hoşlanmadım, hayır. Bunu ona açıkça belirttim" demişti. Boşanma sürecinde Jeffrey Epstein yaptığı görüşmeler ortaya çıktığı için sıkıntılı günler geçiren Gates bundan pişman olduğunu da açıkladı.

Gates, Epstein ile olan ilişkisini "hata" olarak nitelendirirken “Melinda’nın içgüdüleri benimkinden kuvvetlidir. Ben belki de onun gördüğü gerçekleri göremedim.” sözlerini kullandı.

"Onunla yaptığım herhangi bir toplantı, onun kötü davranışlarına neredeyse göz yummak olarak görülebilirdi. Yani bu bir hataydı." diyen Bill Gates 'How To Prevent The Next Pandemic' (Yeni Pandemiyi Nasıl Önleriz?) adındaki yeni kitabının tanıtım turları için dünyayı dolaşıyor ve birçok gazete ve televizyona röportajlar vermeye devam ediyor.