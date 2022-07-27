Bill Gates geleceğin mesleğini açıkladı
Dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates, geleceğin mesleği üzerine açıklamalarda bulundu.
Gelecekte iklim teknolojisi alanında çalışanların büyük gelirler elde edeceğini dile getiren Gates, sektörde çalışanların Google, Microsoft, Tesla ve Amazon gibi şirketleri geride bırakacağını aktardı.
İnsanların iklim değişikliği ve iklim teknolojileriyle alakalı işlerle uğraşması gerektiğini belirten Gates, özellikle elektrikli otomobillerin, pil teknolojilerinin ve hidrojen motorlarının önem kazanacağını dile getirdi