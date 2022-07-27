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Dünya Bill Gates geleceğin mesleğini açıkladı
Dünya

Bill Gates geleceğin mesleğini açıkladı

Dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates, geleceğin mesleği üzerine açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 17:55:00 -
Bill Gates geleceğin mesleğini açıkladı

Gelecekte iklim teknolojisi alanında çalışanların büyük gelirler elde edeceğini dile getiren Gates, sektörde çalışanların Google, Microsoft, Tesla ve Amazon gibi şirketleri geride bırakacağını aktardı.

İnsanların iklim değişikliği ve iklim teknolojileriyle alakalı işlerle uğraşması gerektiğini belirten Gates, özellikle elektrikli otomobillerin, pil teknolojilerinin ve hidrojen motorlarının önem kazanacağını dile getirdi

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