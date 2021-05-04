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Dünya Bill Gates duyurdu! Ayrılıyorlar
Dünya

Bill Gates duyurdu! Ayrılıyorlar

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Melinda Gates ile 27 yıldır devam eden evliliklerin sona geldiğini, Twitter üzerinde yayınladığı bu mesajla tüm dünyaya duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 18:33:00 -
Bill Gates duyurdu! Ayrılıyorlar

Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşandığını açıkladı.

Microsoft'un kurucu ortağı, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "İlişkimiz üzerinde çok düşündükten ve çok çalıştıktan sonra, evliliğimizi sona erdirme kararı aldık. 27 yılda, üç harika çocuk yetiştirdik ve tüm insanların sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmesini sağlamak için tüm dünyada çalışan bir temel oluşturduk. Bu misyona olan inancımızı paylaşmaya devam ediyoruz ve vakıfta birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ancak artık hayatımızın sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte olmayacağız. Yeni hayatlarımıza başlarken, ailemiz için mahremiyet istiyoruz" şeklinde devam ediyor.

Bill Gates, servetini kurucu ortağı olduğu yazılım devi Microsoft sayesinde kazandı. Forbes'a göre, 124 milyar dolarlık net serveti ile dünyanın en zengin dördüncü kişisi konumunda bulunuyor.

 

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