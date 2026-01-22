Bill Clinton ve eşine, Epstein soruşturması şoku

  • İSTANBUL
ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Jeffrey Epstein davasına ilişkin yürütülen soruşturmada ifade vermeyi reddeden eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton’ı “mahkemeye itaatsizlik”ten suçlu buldu. Karar, Adalet Bakanlığı’na sevk yolunu açtı.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili Kongre'de yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeyi reddeden eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton'ı "mahkemeye itaatsizlik"ten suçlu buldu.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Clinton çiftinin soruşturmada ifade vermeyi reddetmesi üzerine "mahkemeye itaatsizlik"ten yargılanmaları konusunda oylama yaptı.

Oylamada ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton 8'e karşı 34 oyla, eşi ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise 15’e karşı 28 oyla "mahkemeye itaatsizlik"ten suçlu bulundu.

26 Cumhuriyetçi, 18 Demokrat üyenin bulunduğu komitede, suçlama karar tasarılarında Demokrat Kongre üyelerinin Clinton çifti aleyhine oy kullanması dikkati çekti.

Komitenin bu kararı, mahkemeye itaatsizlik bulgularının olası kovuşturma için ABD Adalet Bakanlığı'na sevk edilip edilmeyeceğine ilişkin Temsilciler Meclisi salonunda yapılacak oylamanın yolunu açıyor.

Kongre tarafından yapılan soruşturmalarda ifade çağrısına itaatsizlik, bir yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

Bill ve Hillary Clinton çifti, 13 Ocak'ta, Epstein davasına ilişkin Kongre'de yürütülen soruşturmada kendilerine gönderilen celbe uymayacaklarını ve ifade vermeye gitmeyeceklerini açıklamıştı.

Denetim Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Comer de Clinton çiftinin ifade vermeye gelmemesine karşın "Kongre'ye itaatsizlik" suçlamasıyla dava açacağını bildirmişti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

