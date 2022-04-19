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Eğitim Bilkuvve Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Eğitim

Bilkuvve Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Bilkuvve anlamı TDK | Günlük hayatta kullanılan bazı kelimelerle, kaynaklarda, kitaplarda yer alan son derece az kullanılan kelimelerin anlamları merak edilip araştırılıyor. Söz konusu kelimelerden biri de ‘Bilkuvve’dir. Günlük hayatta sık kullanılmasa da çeşitli eserlerde yer alan Bilkuvve kelimesinin anlamı merak ediliyor. Bilkuvve nedir ne için kullanılır?

Yeniakit Publisher
2022-04-19 12:05:00 -
Bilkuvve Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Günlük hayatta kullanılan pek çok kelimenin anlamı kulaktan duyma şekilde yorumlanıyor, bazen de kelimeler anlamlarının çok dışında kullanılıyor. Bilkuvve kelimesi ise günlük dilde pek karşımıza çıkmasa da kaynak kitaplarda yer alabiliyor. Peki, Bilkuvve kelimesi Türkçe mi?

Bilkuvve Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Bilkuvve kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer almıyor. Arapça kökenli olduğu bilinen Bilkuvve kelimesinin tam bir anlamı yoktur. Kelime cümle içerisinde bir amaca uygun şekilde kullanılır.

Bilkuvve kelimesi; düşünce ve fikir, iş haline getirme, eylem yerine getirilmedi gibi anlamları desteklemek için kullanılır.

Bilkuvve kelimesi cümlenin anlamını güçlendirmek için kullanılır. Bu sebeple bu kelimeyi cümle içerisinde duyduğunuzda tam anlamını daha iyi kavrayabilirsiniz.

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