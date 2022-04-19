Günlük hayatta kullanılan pek çok kelimenin anlamı kulaktan duyma şekilde yorumlanıyor, bazen de kelimeler anlamlarının çok dışında kullanılıyor. Bilkuvve kelimesi ise günlük dilde pek karşımıza çıkmasa da kaynak kitaplarda yer alabiliyor. Peki, Bilkuvve kelimesi Türkçe mi?

Bilkuvve Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Bilkuvve kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer almıyor. Arapça kökenli olduğu bilinen Bilkuvve kelimesinin tam bir anlamı yoktur. Kelime cümle içerisinde bir amaca uygun şekilde kullanılır.

Bilkuvve kelimesi; düşünce ve fikir, iş haline getirme, eylem yerine getirilmedi gibi anlamları desteklemek için kullanılır.

Bilkuvve kelimesi cümlenin anlamını güçlendirmek için kullanılır. Bu sebeple bu kelimeyi cümle içerisinde duyduğunuzda tam anlamını daha iyi kavrayabilirsiniz.