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Ekonomi Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Bilkent Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 26. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin Profesör Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 12.-15. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümüne öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 14:52:00 -
Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Profesörlük kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,

Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan 6 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Fen Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilecektir.

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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