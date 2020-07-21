Bilişim Sistemleri Mühendisliği taban puanları ve kontenjanları 2020
Üniversite kontenjanlarına göre öğrenciler okumak istedikleri fakültelerin taban puanları ve kontenjan bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Özellikle Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında tercih etmek isteyen öğrenciler 'Bilişim Sistemleri Mühendisliği taban puanları ve kontenjanları 2020' şeklinde aratmalar yapıyorlar. İşte Bilişim Sistemleri Mühendisliği taban puanları ve kontenjanları 2020
Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katılım gösterdiği YKS sonuçları için geri sayım sürerken Bilişim Sistemleri Mühendisliği taban puanları ve kontenjanları merak ediliyor. İlgili üniversitelerin Bilişim Sistemleri Mühendisliği'nde eğitim almak isteyen öğrenciler konuya yönelik araştırmalara hız kazandırdı.
Bilişim Sistemleri Mühendisliği taban puanları ve kontenjanları 2020
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ÖSYM'nin belirlediği akademik takvime göre sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.
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Bilişim Sistemleri Mühendisliği (SAY) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri