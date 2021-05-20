Bilişim sanayicilerinden ‘teknoloji alt yapısı yenilensin’ çağrısı

Yakup Sarıçiçek

Kızıltan, yeni dönemin dijital dönüşümün ezber bozucu etkileri altında hem bireyler ve kurumlar hem de ülkeler için de bir yeniden konumlanma ihtiyacını beraberinde getirdiğini belirtti.

Üreten egemen olacak

Güncel tüm araştırmaların önümüzdeki 10 ile 20 yıl içerisinde teknolojiyi üretip kullanan ve geleceğini tasarlayan bir neslin tüm dünyada egemen olacağını gösterdiğini aktaran Kızıltan, şunları kaydetti: “Geçtiğimiz yıl ülke ekonomisi ve toplumunun dijitalleşme durumunu inceleyen ‘Türkiye’nin Dijitalleşme Endeksi Raporu’nu kamuoyuyla paylaştık. Özel sektör ve kamu temsilcilerinin görüşleri, iş dünyası mensupları tarafından doldurulan anketler, 139 ülkeden alınan verilerin analiz edilmesiyle oluşturulan raporda önemli veriler yer aldı. Raporda 10 farklı boyutta Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi ortaya koyuldu.

Not yükseldi

Raporumuza göre Türkiye’nin dijitalleşme notu 2019’da 5 üzerinden 2.94’tü. 2020’de ise bu not 3.06’ya yükseldi. Ülke, endeksin tüm bileşenleri itibarıyla geçen seneye kıyasla bir iyileşme göstermiş olsa da uluslararası kıyaslamada dijitalleşmede ‘ortalama’ kategorisinde yer aldı. Bu alanda küresel rekabetin ciddi olarak arttığı bir ortamda dijital dönüşüm konusunda hızla mesafe almamız gerektiğini düşünüyoruz.”

Toparlanma beklentisi

Kızıltan, senenin ikinci yarısında ekonominin toparlanmaya başlamasını beklediklerini ifade etti. Kızıltan, 2021’de en çok finansman maliyetlerinin artacağını ve bunun da her iş modelinde etkisini göstereceğini tahmin ettiklerini dile getirdi. Türkiye’nin teknolojiyi ithal eden değil, üreten ve ihraç eden bir ülke olması gerektiğini vurgulayan Kızıltan, “Pandemiyle vazgeçilmez olan uzaktan çalışma ve online eğitim belli bir oranda kalıcı olacak. Bu nedenle mevcut teknoloji alt yapılarının yenilenmesi ve güçlendirilerek güvenlikli hale getirilmesi kaçınılmaz” dedi.

Kobilerce yoğun hissedilecek

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Akarca da dijitalleşmenin getirdiği fırsatları iyi değerlendiren şirketlerin kârlılık ve büyüme trendlerini koruduklarına işaret etti. Yeni nesil teknolojilere yatırım yapan firmaların güçlü büyüdüklerini anlatan Akarca, “Dijitalleşmenin getirdiği operasyonel verimlilik ve maliyet avantajının bu başarıdaki rolünün çok önemli olduğunu düşünüyoruz” görüşünü paylaştı.