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Gündem Bilirkişilikte etkinlik ve verimliliği arttıran ‘tüzel kişi bilirkişilik’ yaygınlaştırılacak
Gündem

Bilirkişilikte etkinlik ve verimliliği arttıran ‘tüzel kişi bilirkişilik’ yaygınlaştırılacak

Adalet Bakanlığınca bilirkişilik sistemi çerçevesinde Ankara’da pilot olarak yürütülen ‘tüzel kişi bilirkişilik’ uygulaması, İstanbul ve Antalya’da da uygulanacak. Uygulama, bilirkişilik sisteminin etkin, verimli ve düzenli şekilde gecikmeden işlemesine katkı sağlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 15:28:00 -
Bilirkişilikte etkinlik ve verimliliği arttıran ‘tüzel kişi bilirkişilik’ yaygınlaştırılacak

 YENİ AKİT  ANKARA 

İnsan Hakları Eylem Planı’nda, çözümü uzmanlık gerektiren konularda başvurulan bilirkişilik müessesesinin etkinliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişilik yapabilmelerine ilişkin Ankara ve Ankara Batı Adliyesi İcra Müdürlüklerinde pilot uygulamanın başladığı 21 Aralık 2020'den bu yana pilot uygulama başarılı bir şekilde yürütülüyor.

Zaman ve emek kaybına son veriliyor

Uygulama ile keşif tarihlerinin belirlenmesi ve raporun hazırlanması sürecinde koordinasyonun sadece bir yetkili ile yapılması, zaman ve emek kaybına da son veriliyor. Böylece raporlar tüzel kişi bilirkişi bünyesinde çalışan uzmanlar tarafından zamanında hazırlanırken işlem sürecinin gecikmeksizin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanıyor. Pilot uygulama, hatalı ve geciken bilirkişi raporlarından kaynaklanan sorunları da en aza indiriyor. Ek rapor alınması ve ek süre taleplerinin de sayıca çok az olduğu tüzel kişi bilirkişiliği, böylece bilirkişilik sisteminin, etkin verimli ve düzenli şekilde, gecikmeden işlemesine katkı sağlıyor. Öncelikle taşınmaz değerleme alanında Ankara ilinde başlatılan özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişilik yapabilmelerine ilişkin pilot uygulama, çok yakında İstanbul Anadolu ve Antalya İcra Müdürlüklerine de yaygınlaştırılacak.

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