Bilirkişiler müteahhitlerle 'tanıdık' çıkmasın!

Bilirkişiler, ilgili alanda atanmış uzmanlar arasından belirleniyor. Görüşleri yargılama sürecinde etkili oluyor. Uzman yorumları yargılama sırasında suçlamaların düşmesine ya da güçlenmesine yardım edebiliyor. Bu nedenle hukukçular, yerelde, aynı sektörlerdeki insanların birbirini tanıdığını belirterek görevlendirilecek bilirkişilerin seçiminde dikkat edilmesini istiyor. Bilirkişilerin olayın yaşandığı ilin dışından seçilmesi öneriliyor.

Hukukçuların uyarıları şöyle:

“Savcılar, sene başından atanmış, belirlenmiş bilirkişilere mahkum olmamalı. Bilirkişilerin bölgedeki insanlardan mı, yoksa merkezden mi görevlendirildikleri önemli. Adana bölgesinde bina yıkılmışsa, Adana'daki mühendisler, müteahhitler sorumlu olacak. Adana bölgesinin bilirkişileri de zaten bu müteahhitlerin arkadaşı. Yemeğe, gezmeye gidiyorlar. O bilirkişi onu denetleyemez. Devletin merkezden ataması lazım.

“Savcılar da bilirkişilerin müteahhitlerle bağlantılı olabileceğini göz önüne alarak hareket etmeli ve incelemeli. Yıkılan inşaatların müteahhitleri bu bilirkişilere ulaşabilir. Tanıdıklık, yakınlık tesis edebilirler. Bu bilirkişiler de, alınan demirin laboratuvara gitmesi gerektiğini söylemeyebilirler. Delil karartılmasını engellemek lazım.”