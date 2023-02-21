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Gündem Bilirkişiler müteahhitlerle 'tanıdık' çıkmasın!
Gündem

Bilirkişiler müteahhitlerle 'tanıdık' çıkmasın!

Adalet Bakanlığı, soruşturmalar kapsamında arama-kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığı binalarda, cumhuriyet savcısı nezaretinde bilirkişi ve olay yeri incelemeleri ile numune alma işlemleri yapıyor. Deprem bölgesinde 600 uzman bilirkişi görevlendirildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 14:53:00 -
Bilirkişiler müteahhitlerle 'tanıdık' çıkmasın!

Bilirkişiler, ilgili alanda atanmış uzmanlar arasından belirleniyor. Görüşleri yargılama sürecinde etkili oluyor. Uzman yorumları yargılama sırasında suçlamaların düşmesine ya da güçlenmesine yardım edebiliyor. Bu nedenle hukukçular, yerelde, aynı sektörlerdeki insanların birbirini tanıdığını belirterek görevlendirilecek bilirkişilerin seçiminde dikkat edilmesini istiyor. Bilirkişilerin olayın yaşandığı ilin dışından seçilmesi öneriliyor.

Hukukçuların uyarıları şöyle:

“Savcılar, sene başından atanmış, belirlenmiş bilirkişilere mahkum olmamalı. Bilirkişilerin bölgedeki insanlardan mı, yoksa merkezden mi görevlendirildikleri önemli. Adana bölgesinde bina yıkılmışsa, Adana'daki mühendisler, müteahhitler sorumlu olacak. Adana bölgesinin bilirkişileri de zaten bu müteahhitlerin arkadaşı. Yemeğe, gezmeye gidiyorlar. O bilirkişi onu denetleyemez. Devletin merkezden ataması lazım.

“Savcılar da bilirkişilerin müteahhitlerle bağlantılı olabileceğini göz önüne alarak hareket etmeli ve incelemeli. Yıkılan inşaatların müteahhitleri bu bilirkişilere ulaşabilir. Tanıdıklık, yakınlık tesis edebilirler. Bu bilirkişiler de, alınan demirin laboratuvara gitmesi gerektiğini söylemeyebilirler. Delil karartılmasını engellemek lazım.”

5
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Yorumlar

mustafa

1999 depremi sadece 1 kişiye böyle yıkldı..al gülüm ver gülümle 17.000 insan katilleri dışarda hala

Murat

Devlet bunu düşünemeyecek kadar aciz değildir inşaallah.
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