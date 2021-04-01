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Medya Bilirkişi Acun Ilıcalı'yı haksız buldu: Çaldığı eserin bedelini de ödememiş!
Medya

Bilirkişi Acun Ilıcalı'yı haksız buldu: Çaldığı eserin bedelini de ödememiş!

Duman solisti Kaan Tangöze'nin 10 eserini izinsiz olarak televizyon programlarında kullanan Acun Ilıcalı hakkında bilirkişi raporu açıklandı. Buna göre Ilıcalı'nın 165 bin lira tazminat bedeli ödemesi gerektiği vurgulandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 20:42:00 -
Bilirkişi Acun Ilıcalı'yı haksız buldu: Çaldığı eserin bedelini de ödememiş!

Yurt dışından devşirdiği programlarla toplum ahlak yapısına adeta savaş açan Acun Ilıcalı, izinsiz eser kullanmaktan da vazgeçmedi. Önceki ay, Demet Sağıroğlu ile besteci Görol Ağırbaş'ın 'Arnavut Kaldırımı' adlı eserini programlarında kullanmasından dolayı 16 kez ödenmek şartıyla 55 bin 200'er lira para cezası alan Ilıcalı, bu kez de Kaan Tangöze'nin eserini izinsiz kullandığı için davalık oldu.

Bilirkişi Acun'un 165 bin lira ödemesini gerektiğini belirtti

İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada bilirkişi raporu açıklandı. Bilirkişi, Acun Ilıcalı'nın, Kaan Tangöze'ye ait 10 eseri, 'O Ses Türkiye' ve 'O Ses Türkiye Çocuklar' adlı şarkı yarışması programlarında izinsiz kullanmasından dolayı 165 bin lira tazminat ödemesi gerektiğini belirtti.

Hem eser çalıp hem de ödememek için mücadele ediyor!

MNG Yayıncılık ile Acun Medya Prodüksiyon şirketinin avukatı Esra Güçbilmez, "Rapora karşı itiraz ediyoruz. Raporda belirlenen ücret, emsal raporlarda görüleceği üzere fahiş düzeyde belirlenmiştir. Yeni bir rapor alınmasını talep ediyoruz" dedi. bilirkişi raporuna itiraz etti. İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada Davacı Tangöze'nin avukatı Eylem Akkayalı ise bilirkişi raporunun da dikkate alınarak, davanın karara bağlanmasını talep etti. Davalı avukatın yeni bilirkişi raporunun alınması talebini reddeden mahkeme, ek rapor alınması için duruşmayı erteledi.

Netflix'i aratmadı!

Tv 8 ve Tv 8.5'daki programları ile toplumu zehirleyen Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen de eşcinsel sapkınlık başta olmak üzere birçok ahlak dışı yapımla Netflix'i aratmadı.

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Yorumlar

Uğur. Ziyagil

Acunun. Hiç bir. Yapımını. Seyretmem. Hepsi. Masonik. Proğramlar
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Leventbay

Ciklet parası degil acun için . Severim kendisini . Ama adam sizden daha çok yardımsever vatansever . 
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