0553 313 94 23

Bilinçli Tüketiciler Derneği kuruldu

Bilinçli Tüketiciler Derneği, Ömer Keser başkanlığına kuruldu. Konuya ilişkin konuşan Keser, "Tüketici hakları ihlallerinin kitlesel boyut kazandığı günümüzde Bilinçli Tüketiciler Derneği çatısı altında çalışmalar yaparak mağduriyetlerin giderilmesini sağlayacağız” dedi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 15:55
Bilinçli Tüketiciler Derneği kuruldu

Bilinçli Tüketiciler Derneği, Ömer Keser başkanlığına kuruldu. Konuya ilişkin konuşan Bilinçli Tüketiciler Derneği, Kurucu Genel Başkanı Ömer Keser, "Tüketici hakları ihlallerinin kitlesel boyut kazandığı günümüzde Bilinçli Tüketiciler Derneği çatısı altında çalışmalar yaparak mağduriyetlerin giderilmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Ülkemizde ve dünyada tüketici hakları alanında yaşanan hak ihlalleri her geçen gün arttığını söyleyen Keser, “Öyle ki bireysel tüketici şikâyetleri yerini kitlesel hak ihlallerine bırakmıştır. Geçmişte binlerle ifade edilen tüketici hakkı ihlalleri günümüzde yüzbinler hatta milyonlarla ifade edilmektedir.” dedi.

Keser, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilinçli Tüketiciler Derneği olarak; tüketicilerin bireysel ve kitlesel hak arama mücadelelerinde her zaman yanlarında olacağız. Hak arama bilincinin yaygınlaştırılması ve mağdur tüketicilerin seslerini ilgili kurumlar ve kamuoyu nezdinde duyuracağız. Başta TBMM olmak üzere tüm kamu kuruluşları ve ilgili STK’lar ile ortaklaşa çalışmalar yaparak ilgili yasal düzenlemelerin tüketici lehine işlemesi için gayret göstereceğiz. Keyfi uygulamaların önüne geçerek tüketicilerin tüketimden gelen güçlerini göstermede adeta köprü vazifesi göreceğiz.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 15:55
  1. Bilinçli Tüketiciler Derneği
  2. Ömer Keser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van'da taşlı sopalı kavga! Ortalık savaş alanına döndü
    1. Van'da taşlı sopalı kavga! Ortalık..
    2. Saadet'ten devşirilen CHP'li vekil..
    3. Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı
    4. Trump'ın danışmanı O'brien Ankara'da
    5. Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 2 hafta yok
    6. 'YPG/PKK Tel Abyad'da Cuma..
    7. Limon tuzu kılları yok eder mi?
    8. Şırnak'a havan ve roket atıldı!..
    9. Şile yolunda iki otomobil çarpıştı:..
    10. Yunan taraftarlardan Türkiye karşıtı..
    11. Bilinçli Tüketiciler Derneği kuruldu
    12. Bulgaristan'nın Volkswagen fırsatçılığı!
    13. Açıklamalar peş peşe geliyor!..
    14. Geri dönenler anlattı: YPG/PKK Tel..
    15. Kışanak ve Tuncel’in yargılanmasına..
    16. Nihat Genç'ten gündemi sarsacak..
    17. Vatan Partisi HDP’nin kapatılması için..
    18. Bursa'da uyuşturucu satıcılarına..
    19. Antalya'da iki midibüs çarpıştı!..
    20. Çamaşır makinesinden kireç nasıl..
    21. Limon tuzu yerine limon suyu..
    22. Rus askeri Mümbiç’te devriye yaptı
    23. ABD heyeti Ankara'ya geldi
    24. Erdoğan'ın ‘Onlarla görüşmeyeceğim’..
    25. Büyük tepki çekmişti... Emre Can..
    26. Japonya’da tayfun felaketi! 74 kişi öldü
    27. İşte Sözcü’nün ‘Alayınız gelsin’..
    28. Filipinler'de 6.5 büyüklüğünde deprem
    29. Hafta tatili ücreti ne kadar verilir?..
    30. ABD'den Deyrizorlu aşiretlere..
    Çin'den skandal Türkiye açıklaması
    Çin'den skandal Türkiye açıklaması
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
    Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!