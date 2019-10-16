Bilinçli Tüketiciler Derneği kuruldu

Bilinçli Tüketiciler Derneği, Ömer Keser başkanlığına kuruldu. Konuya ilişkin konuşan Bilinçli Tüketiciler Derneği, Kurucu Genel Başkanı Ömer Keser, "Tüketici hakları ihlallerinin kitlesel boyut kazandığı günümüzde Bilinçli Tüketiciler Derneği çatısı altında çalışmalar yaparak mağduriyetlerin giderilmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Ülkemizde ve dünyada tüketici hakları alanında yaşanan hak ihlalleri her geçen gün arttığını söyleyen Keser, “Öyle ki bireysel tüketici şikâyetleri yerini kitlesel hak ihlallerine bırakmıştır. Geçmişte binlerle ifade edilen tüketici hakkı ihlalleri günümüzde yüzbinler hatta milyonlarla ifade edilmektedir.” dedi.

Keser, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilinçli Tüketiciler Derneği olarak; tüketicilerin bireysel ve kitlesel hak arama mücadelelerinde her zaman yanlarında olacağız. Hak arama bilincinin yaygınlaştırılması ve mağdur tüketicilerin seslerini ilgili kurumlar ve kamuoyu nezdinde duyuracağız. Başta TBMM olmak üzere tüm kamu kuruluşları ve ilgili STK’lar ile ortaklaşa çalışmalar yaparak ilgili yasal düzenlemelerin tüketici lehine işlemesi için gayret göstereceğiz. Keyfi uygulamaların önüne geçerek tüketicilerin tüketimden gelen güçlerini göstermede adeta köprü vazifesi göreceğiz.”