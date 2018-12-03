Bilinci kapalı olan müezzin hastaneye kaldırılırken ezan okudu
Suudi Arabistan'da hastaneye kaldırılan bilinci kapalı müezzin ezan okudu.03 Aralık 2018 Pazartesi 09:42
Hastaneye kaldırılan Suudi Arabistanlı müezzinin bilincinin kapalı olmasına rağmen ezan okuması görenleri şaşırttı.
Suudi Arabistan'ın Asir Bölgesi'nde bulunan Suuk Câmii Müezzini Ali Alşari fenalaşınca ilk yardım ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı olmasına rağmen müezzin Alşari’nin ezan okumaya başlaması görenleri şaşırttı.
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