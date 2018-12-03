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Bilinci kapalı olan müezzin hastaneye kaldırılırken ezan okudu

Suudi Arabistan'da hastaneye kaldırılan bilinci kapalı müezzin ezan okudu.

03 Aralık 2018 Pazartesi 09:42

Hastaneye kaldırılan Suudi Arabistanlı müezzinin bilincinin kapalı olmasına rağmen ezan okuması görenleri şaşırttı.

Suudi Arabistan'ın Asir Bölgesi'nde bulunan Suuk Câmii Müezzini Ali Alşari fenalaşınca ilk yardım ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı olmasına rağmen müezzin Alşari’nin ezan okumaya başlaması görenleri şaşırttı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 09:42
  1. Suudi Arabistan
  2. hastaneye kaldırılan müezzin

YORUM YAZ

  • Abdullah birisiAbdullah birisi47 dk önce
    UYARIDünyada nasıl yaşarsanız, öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşrolunursunuz, bundan daha güzel uyarıcı örnek olur mu?
  • şenay doğanşenay doğan53 dk önce
    MAŞALLAH LA KUVVETEİ LLA BİLLAH
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