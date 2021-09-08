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Medya Bilinçaltına gönderme! Bu da Sözcü'nün Laikçi spor haberi
Medya

Bilinçaltına gönderme! Bu da Sözcü'nün Laikçi spor haberi

Galatasaray, 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gustavo Assunçao'nun transferini gerçekleştirdi. Sözcü gazetesi, sarı kırmızıların transferini haberleştirirken, yanında kim olduğu öğrenilemeyen ve haberle ilgisi olmayan bir kadının fotoğrafını kullanarak, spor haberini de magazinselleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 20:15:00 - 2021-09-08 20:31:54
Bilinçaltına gönderme! Bu da Sözcü'nün Laikçi spor haberi

 Yeniakit.com.tr 

Galatasaray, Gustavo Assunçao'nun transferini tamamladı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçti.

Haberle alakasız bir kadının fotoğrafını kullandılar!

21 yaşındaki futbolcunun transferini haberleştiren Sözcü gazetesi ise, haberde Gustavo Assunçao'ya ilişkin gelişmeyle alakası bir kadının fotoğrafını kullandı.

Sözcü, kim olduğu öğrenilemeyen kadının fotoğrafını kullanarak, tık kazanmaya çalışırken bir spor haberini de magazinselleştirerek, gazetecilik anlayışlarını ortaya koydu.


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