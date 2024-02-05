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Teknoloji Bilimkurgu filmi değil gerçek! havada klavyenin tuşlarına bastı
Teknoloji

Bilimkurgu filmi değil gerçek! havada klavyenin tuşlarına bastı

Yeniakit Publisher
2024-02-05 12:55:00 -

Yurt dışında çekilen görüntülerde hem sanal hem de artırılmış gerçeklik imkanı sunan gözlüklerden satın alan bir gencin, metroda elleri havada çalıştığı görüntüler görenleri şaşırttı. Yeni çıkan gözlüğün iş ve eğitim için de kullanıldığı belirtilirken o görüntüler bilimkurgu filmlerini aratmadı.

Apple markasının çıkardığı Vision Pro, hem sanal hem de artırılmış gerçeklik sunan, çift ekranlı, yüksek çözünürlüklü, kumaş ve cam dokunuşlu bir gözlük olarak tanıtılıyor. Vision Pro ile hem Apple TV+ gibi platformlardan film ve dizi izlenebiliyor, hem 3D oyunlar oynanabiliyor, hem de iş ve eğitim amaçlı uygulamalar kullanılabiliyor. Bu üründen satın alan bir genç, yurt dışında bir metroda kullanmaya başlayınca herkes şaşırdı.

 

Ellerini klavye kullanır gibi kullanan gencin, havadaki boşlukta birtakım tuşlara basar gibi yaptığı hareketler merak uyandırdı. Gözünde kocaman bir gözlük bulunan genç, 'Ready Player One' filmini akıllara getirirken, kimileri ise "Black Mirror gerçek oluyor" yorumları yaptı. Bilimkurgu sahnelerini aratmayan o görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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