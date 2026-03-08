  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
8 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi Kriz çıkmıştı! Hangi plakaların değişeceği açıklandı Savaşı ne kadar sürdürebilirler! İran'dan düşmanlarını zora sokacak açıklama Trump: Kürtlerin İran savaşına dahil olmasını istemiyoruz Terör devleti saldırıyor! Hayatını kaybedenler var Siyonistler terörü körüklüyor! Yakıt depolama tesisleri vuruldu İnsanlık düşmanları saldırıyor! Beyrut'ta patlama sesleri İsrail’den itiraf gibi uyarı: Erken uyarı sistemi garanti edilemiyor! İran'dan savaş açıklaması! Kaç hedef vurdukları ortaya çıktı Irak’ta ABD Büyükelçiliği ve Erbil Havalimanı hedef alındı!
Teknoloji Bilimin kalbinde robotik devrim! CERN’in gizemli tünelleri artık 'PipeINEER'a emanet
Teknoloji

Bilimin kalbinde robotik devrim! CERN’in gizemli tünelleri artık 'PipeINEER'a emanet

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bilimin kalbinde robotik devrim! CERN’in gizemli tünelleri artık 'PipeINEER'a emanet

Dünyanın en büyük parçacık çarpıştırıcısı olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC), yerin 100 metre altında, -271 derecelik dondurucu soğukta ve devasa mıknatısların gölgesinde sırlarını korumaya devam ediyor. İnsan türü için girilmesi imkansız ve tehlikeli olan bu 27 kilometrelik tünel hattı için CERN, yapay zeka ile donatılmış yeni bir kahraman geliştirdi: PipeINEER.

10 yıllık çalışmadan sonra 2008’de açılan ve dünyanın en büyük parçacık çarpıştırıcısı kabul edilen Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, Fransa-İsviçre sınırının 100 metre altındaki tünelde yer alıyor. Çarpıştırıcı, 175 metre derinlik ve 27 kilometre uzunluğunda.

Çarpıştırıcı doğadaki dört temel kuvvetin (kütleçekimi, elektromanyetizma, güçlü nükleer, zayıf nükleer) dışında yeni bir kuvvet bulunup bulunmadığının araştırılması için kuruldu. Çarpıştırıcıda iki parçacık ışını, ışık hızına yakın bir hızla itip birbirine çarptırılıyor. Çarpışmayla yeni fiziksel olayların keşfedilmesi umuluyor.

Örneğin 2012’de bu bölgede bulunan Higgs bozonu gibi. Higgs Bozonu, en basit haliyle evrendeki diğer temel parçacıklara kütle kazandıran parçacık. Bu keşif François Englert ve Peter W. Higgs’e Nobel Fizik Ödülü’nü getirmişti.

Çarpıştırıcıda 1200’den fazla ‘dipol’ mıknatıs uç uca dizildi. Mıknatıslar burada -271 derecede tutuluyor. Bu da tünelin insanlarca incelenmesini imkansızlaştırıyor.

Tehlikeli ve ulaşılması zor alanlar üzerindeki çalışmalarıyla uzmanlaşan Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN), soruna robotik bir çözüm geliştirmek için Oxfordshire merkezli Britanya Atom Enerjisi Kurumu’na (UKAEA) başvurmuştu.

İki kurum 20 santimetre uzunluğunda ışın hattı boyunca ayrıntılı görüntüler yakalayabilen bir robot geliştirdi.

Robot, deformasyonu tespit etmesi için de yapay zekayla donatıldı.

 

Robota ‘pipe (boru)’ ve ‘pioneer (öncü)’ kelimeleri birleştirilerek ‘PipeINEER’ adı verildi.

CERN’den Dr. Giuseppe Bregliozzi robotun ‘LHC’yi inceleme ve bakımını yapma şeklini dönüştüreceğini’ söyledi. “Bu, deneylerimizin sorunsuz bir şekilde devam etmesi açısından önemli bir adım” diye ekledi.

Öte yandan çarpıştırıcının 2041’de ömrünü tamamlanması bekleniyor. Bu konuyla ilgili ne yapılacağıyla dairse net bir karar bulunmuyor.

Alet, Nisan 2015’te iki yıllık tamiratın ardından yeniden çalıştırılmıştı.

Bu daha hiçbir şey! Tahran gizli teknolojilerini sahaya sürüyor
Bu daha hiçbir şey! Tahran gizli teknolojilerini sahaya sürüyor

Gündem

Bu daha hiçbir şey! Tahran gizli teknolojilerini sahaya sürüyor

İnceltilmiş teknoloji harikası! TCL 32X3A sınırları zorlayan gövdesiyle tanıtıldı
İnceltilmiş teknoloji harikası! TCL 32X3A sınırları zorlayan gövdesiyle tanıtıldı

Teknoloji

İnceltilmiş teknoloji harikası! TCL 32X3A sınırları zorlayan gövdesiyle tanıtıldı

Türk Telekom ve ZTE’den 5G akıllı cihaz ve sürdürülebilir teknolojilerde güçlü iş birliği
Türk Telekom ve ZTE’den 5G akıllı cihaz ve sürdürülebilir teknolojilerde güçlü iş birliği

Teknoloji

Türk Telekom ve ZTE’den 5G akıllı cihaz ve sürdürülebilir teknolojilerde güçlü iş birliği

Penta Teknoloji’den 35. yılında güçlü büyüme
Penta Teknoloji’den 35. yılında güçlü büyüme

Ekonomi

Penta Teknoloji’den 35. yılında güçlü büyüme

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23