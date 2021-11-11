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Gündem Bilim ve çağdaşlık satan adamlara bak! Gölgeden sonra şimdi de 09.05’te ‘kutsal deprem’
Gündem

Bilim ve çağdaşlık satan adamlara bak! Gölgeden sonra şimdi de 09.05’te ‘kutsal deprem’

Sözde mucize ve kerametlere dayanıp kemalizmi kendilerince yüceltmeye çalışan kemalist yobazlar, şimdi de Mustafa Kemal’in öldüğü saatte deprem olduğunu ileri sürmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 13:02:00 -

Dün 10 Kasım'da, saat 9'u 5 geçe kemalistler sokak ortasında durarak Mustafa Kemal'i andı. O sırada Antalya, Finike'de deprem meydana geldiği belirtildi. Kemalistler, söz konusu depremi Mustafa Kemal'in mucizesi olarak lanse etmeye başladı.

Ardahan'da Mustafa Kemal'in silüetine benzetilen dağın ardından Antalya'daki depremi de mucize olarak servis eden kemalistler, bilimden ve gerçeklikten giderek uzaklaşarak endişelendiren seviyelere ulaştı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu haberler de masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu, “Deprem yıkım sebebidir. Dolayısıyla depremin saat 9'u 5 geçe olması, belki "Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybettiğimiz zaman depreme maruz kaldık" gibi bir gönderme yapıyor olabilirler ama, Mustafa Kemal öldükten 83 yıl sonra bir daha 9'u 5 geçe böyle bir şey olduysa bir başka kişinin ölümüne denk getirmeleri lazım; böyle abuk subuk şeyler...” ifadelerini kullandı.

Murat Alan da kemalistlerin bilim, çağdaşlık ve modernite çağrısı yaptıklarını vurgulayarak çelişkiye dikkat çekti.

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