Bilim meraklıları Konya Bilim Merkezi’ne akın ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk Bilim Merkezi, bilimin çeşitli alanlarında ziyaretçilerine sunduğu etkinliklerle Konya’ya değer katıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin yüksek standartlı ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, yeni dönemde grup ziyaret randevularını almaya başladı. Kurulduğu günden bu yana 1,5 milyonun üzerinde bilim meraklısını ağırlayan Konya Bilim Merkezi; okullar, sivil toplum kuruluşları, çeşitli kurslar ve kreşler tarafından yoğun ilgi görürken 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında yapılması planlanan gezi programları ile atölye ve laboratuvar etkinlikleri için randevu alımı başladı.

14 bin 533 öğrencinin başvurusu alındı

Randevuların alınmaya başladığı 10 Eylül tarihi itibariyle atölye ve laboratuvar etkinlikleri için 152 farklı seansa 6 bin 685 öğrenci için randevu oluşturulurken, gezi programları için ise 85 farklı seansa 7 bin 848 öğrenci başvuruda bulundu. Böylece 14 bin 533 öğrenci için randevu oluşturulurken; bu iki program için toplam kontenjan ise 15 bin öğrenci olarak belirlendi. Grup ziyaretlerinde katılımcıların farklı deneyimler yaşadığı Konya Bilim Merkezi’ndeki atölye ve laboratuvar etkinliklerinde; katılımcıların ana sınıfından başlayarak liseye kadar her ay değişen atölyelere iştirak etmelerinin sağlanmasının yanında, Fen-Teknoloji-Toplum ve Çevre kazanımları doğrultusunda bilimsel süreç becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor. Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) Teknoloji, Robotik, Kodlama, Mühendislik ve Tasarım becerilerini geliştirici etkinliklerin düzenlendiği atölyelerde katılımcıların yeni teknolojileri daha etkin kullanması, Mühendislik ve Tasarım Atölyelerinde de gerçek dünyadaki teknolojilere ve sorunlara dayanarak, Matematik ve Fen Bilimleri gibi disiplinlerin yaşamlarıyla ilişkili olduğunu görmeleri sağlanıyor.

Yeni Ufuklar Sergi Galerisinde 27 düzenek yer alıyor

Konya Bilim Merkezi gezi programlarına katılan ziyaretçiler, bilimin farklı alanlarında hazırlanan sergi galerilerinde adeta bilimle iç içe oluyor. Bilim Merkezi’ndeki sergi galeri içerikleri ise şunlardan oluşuyor: Dünyamız Sergisi: Tarih boyunca kıtaların değişimi, deprem çeşitleri, su tüketimi, obruklar, iklim çeşitleri, güneş saati, enerji çeşitleri ve yeryüzü katmanları gibi konuların yer aldığı birbirinden eğlenceli ve öğretici 40 sergi düzeneği bulunuyor. Vücudumuz Sergisi: Etkileşimli, eğlenceli ve öğretici 31 sergi düzeneğinin yer aldığı sergide; temel ihtiyaçlar, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sinir sistemi, kas-iskelet sistemi, sindirim sistemi, hücre türleri, bağışıklık sistemi hücreleri, DNA, genetik hastalıklar, insan genomu, kanserden kaçınmak için yapılması gerekenler gibi konularda katılımcılar merak ettikleri her şeyi bu sergide deneyimleme olanağı buluyor. Temel Adımlar Sergisi: Temel bilimlerin ilkelerini anlamak amacıyla oluşturulan bu sergide, farklı konuların anlatıldığı 27 sergi düzeneği bulunurken; periyodik tablo, momentum, elektromanyetizma, motor ve jeneratörler, sayı sistemleri, Galton olasılığı, fraktallar, ses desenleri ve daha birçok konu yer alıyor. Bilimin Sultanları Sergisi: 50 sergi düzeneğinin bulunduğu ve Müslüman bilim insanlarının yaptığı bilimsel çalışmaların yer aldığı sergide; uçuş ilkeleri, görme kuramı, sayı sistemleri, Cezeri’nin makineleri, astronomi, tıp-cerrahi, ve nicel kimyadaki bilimsel gelişmeler bu sergide görebilecek konulardan sadece bazıları. Evrenimiz Sergisi: Katılımcılar bu sergide yaşadığımız evrende bulunan güneş sistemi, yıldızlar, gezegen sistemi, galaksiler ve uzayla ilgili temel bilgilere ulaşabiliyor. Yeni Ufuklar Sergisi: İlerleyen teknolojiden ve yeni buluşlardan haberdar eden Yeni Ufuklar sergi galerisinde; robotlar, malzeme teknolojisi, iletişim ağlarını anlatan 27 düzenek yer alıyor. Bu düzenekler teknolojinin temelleri, günümüzdeki gelişmeler ve değişen geleceğimiz hakkında bilgiler veriyor.

Bilim merkezineulaşım ücretsiz

Konya Bilim Merkezi’nden randevu alan gezi gruplarına, isteğe bağlı olarak Planetaryumda film gösterimi de yapılıyor. Planetaryum; katılımcıların doğada meydana gelen olayları gözlemlemesini ve bunların arkasındaki bilimsel ilkeleri anlamasını sağlıyor. Matematikten biyolojiye, fizikten kimyaya tüm temel bilimleri keşfedebildiği Planetaryum eğlenceli aynı zamanda eğitici bir alan olma özelliği taşıyor.

Randevu alan öğretmenlere ders konularıyla ilgili sergi galerilerinde ders işleme imkanı da sunan Konya Bilim Merkezi’nde düzenlenen etkinliklere katılmak isteyen ziyaretçiler için ulaşım hizmeti yine Konya Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile ücretsiz şekilde sağlanıyor. Randevular Konya Bilim Merkezi’nin 0 332 221 66 96 numaralı telefonu arayarak alınabiliyor.