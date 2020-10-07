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Aktüel Bilim Kurulu'nda, Kovid-19 testlerinin yaygınlaştırılarak temas şüpheli vakalar haricinde test sayısının artırılması yönünde görüş birliğine varıldı.
Aktüel

Bilim Kurulu'nda, Kovid-19 testlerinin yaygınlaştırılarak temas şüpheli vakalar haricinde test sayısının artırılması yönünde görüş birliğine varıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 21:18:00 -
Bilim Kurulu'nda, Kovid-19 testlerinin yaygınlaştırılarak temas şüpheli vakalar haricinde test sayısının artırılması yönünde görüş birliğine varıldı.
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