Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesini, 1 Haziran'da başlayan yeni normal hayat sürecini ve yeni günlük vaka sayılarını a haber'de değerlendirdi.

Kışın vaka sayıları artar mı?

Öztürk, günük yeni vaka sayılarında binli rakamlarda biraz takılı kalınmasında yaşanan tedirginliğin olağan olduğunu bu tip salgınlarda yeni vaka sayılarındaki yükseliş hızının azalmada görülemeyeceği ve yeni vaka sayılarındaki azalmanın daha yavaş seyredeceğini ifade etti. Günlük yeni vaka sayısı bandının 800-700 bandına gelmesinin umut verici olduğunu söyleyen Öztürk, vatandaşları tedbirler konusunda uyardı. ve tedbirlerin alınmaması durumunda ikinci dalga riskinin her zaman olduğuna dikkati çekti.

Bilim Kurulu Üyesi'nden uyarı: Hazır olmalıyız

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, kış aylarıyla ilgili yeniden vaka sayılarında artış olabileceği bunun için şimdiden hazırlıklar yapılması gerektiğini ve yapıldığını açıkladı. Önümüzdeki kış mevsiminin çetin geçeceğini söyledi. Öztürk, koronavirüsün Sars virüsü ile olan benzerliğine dikkat çekti, Sars virüsünde gelen ikinci dalganın daha şiddetli olduğunu koronavirüs salgınında da böyle bir ihtimalin olduğunu söyledi ve kış mevsimi konusunda 'hazır olmalıyız' diyerek uyardı. "Ülke olarak koronavirüse karşı iyi bir sınav verdik" diyen Öztürk, kış mevsiminde ikinci bir dalga ile karşılaşmamanın bu dönemdeki önlemlere bağlı olduğunu ve bu konuda da umutlu olduğunu söyledi.