Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik'ten LYS ve YKS'ye girecek öğrencilere önemli tavsiyeler

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, yeniakit.com.tr'ye konuştu. YKS ve LYS'ye girecek öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunan Prof. Çelik, "Öğrencilerimiz koronavirüse değil sınava odaklansın. Korkuyla bir yere varılamayacağını arkadaşlarımızın biliyor olmasını temenni ediyorum." dedi.

'Gereken önlemleri aldık'

Maske, sosyal mesafe ve hijyen vurgusu yapan Prof. Çelik, "Bu üç kurala uyduğumuzda koronavirüsün bulaşma riski neredeyse sıfıra iniyor. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerimizin bu konuda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Biz sayın Bakanımıza kalabalık ortamları önlemek amacıyla gerekli önerilerimizi ilettik. Tavsiyelerimiz neticesinde de sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı." diye konuştu.

Öğrencilere sınava gelirken bir veli ile gelmelerini öneren Prof. Çelik, şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz sınava giderken de sınav esnasında da lütfen maskelerini çıkartmasınlar. Bir yer ile temasta bulunduklarında el hijyenini sağlamadan yüzlerine dokunmasınlar. Öte yandan arkadaşlarımız ortak eşya kullanmamaya da dikkat etmeli. Kalemleri ve silgileri kendilerine özel olmalı. Tüm araç ve gerçelerini yanlarında bulundurmalarını rica ediyorum."