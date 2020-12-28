Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Aşı olsak da virüs bulaştırma riskimiz sürer

CNN TÜRK canlı yayınında Tunç Arslanalp'in sorularını cevaplayan ve koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "İnaktif aşı daha mı iyi derseniz bence çok doğru değil ama bugünkü bilgi itibariyle inaktif aşıyla biraz daha rahat hareket edebilir miyiz? Evet. Çünkü bu aşı ile ilgili olası durumları biliyoruz. Bu bakımdan bir basamak daha avantajlı. Ama öbür taraftan baktığımızda da mRNA aşısı da teknolojik olarak önümüzdeki dönem için bize ışık yakan bir aşı" dedi.

Kara ayrıca, "Aşı olsak da virüs bulaştırma riskimiz sürer" ifadelerini kullandı.