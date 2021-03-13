Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte risk haritasında kırmızıya dönecek iller

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, 'İllere göre risk durumu' haritasına ilişkin A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, "İngiltere varyantının yaygınlığı maalesef günlük vaka artışına ve haritadaki renklerin kötüye gitmesine neden olacak gibi görünüyor" dedi.

"Karadeniz'de günlük vakaların çok yüksek olmasındaki en önemli etken, o bölgede İngiltere tipi mutantının olmasından dolayı" diyen Hasöksüz, "Bu varyantın ikinci bir özelliği daha var. Varyant virüslerle birlikte aile içinde 1 kişi 3-4 kişiye bulaştırır hale geldi. En tehlikeli kısım toplu taşıma içinde seyahat edenlerin, kapalı alandaki restoran ve kafelerdekilerin kurallara uymaması durumu" ifadelerini kullandı.

"Sarı ve mavilerin azalacağını göreceğiz"

Hasöksüz, şöyle devam etti:

"Renklendirilmiş haritada baktığımızda sarı ve mavilerin azalacağını, turunculardan kırmızıya döneceğini göreceğiz. Özellikle Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli gibi illerimiz kırmızıya dönecek gibi duruyor. İller bazında bize bunu gösteriyor."

Kapalı alanları biraz riskli gördüğünü belirten Hasöksüz, "Varyantların yüksek düzeyde bulaşıcılık özelliği göz önüne alınarak vatandaşlarımızın biraz daha gayretli olmalarını rica edeceğim" dedi.

Hasöksüz, şunları ifade etti:

"Avrupa'da benzer bir olayı yaşıyorlar. Bu rakamların tutulabilmesi için tek yönlü önlemler yeterli gelmiyor. Aşılama takviminin hızlanması gerekiyor. Biz 10 milyonu geçen bir aşılama yaptık, önümüzdeki günlerde vatandaşlarımız biraz daha gayret etseler vaka sayılarını biraz daha aşağıya çekebileceğimizi düşünüyorum."

Son yayınlanan risk haritası:

Düşük riskli iller

Haritaya göre Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır düşük riskli (mavi) iller kategorisinde yer aldı.

Orta riskli iller

Ankara'nın yanı sıra, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars orta riskli (sarı) grupta yer aldı.

Yüksek riskli iller

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Çok yüksek riskli iller

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman ise çok yüksek riskli (kırmızı) iller olarak belirlendi.