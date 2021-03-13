  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsmail Demir duyurdu! "HÜRKUŞ" için geri sayım başladı

'İmamoğlu ile çarpışıyorlar' denilen Akşenerrden cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Kur'an okumasına aldananlar iyi okusun! İmamoğlu'ndan İBB personeline zorunlu LGBT eğitimi

Ahmet Hakan'dan CHP'ye salvolar: Beceriksizlikte zirve

Erdoğan'ın müjdesinin detayları belli oldu! 6 ay ödemesiz 500 bin TL'ye kadar destek

Yunanistan’da yayınlanan Osmanlı dizisi ‘pes’ dedirtti! Türkler bakın nasıl gösterildi

Kimi ekmeğini taştan, kimisi de Mustafa Kemal’den çıkarır

Kılıçdaroğlu'nun yalanına Fahrettin Altun'dan tokat gibi cevap: Görmesi için bir kez daha paylaşıyorum

Yunan'a soğuk duş! Türkiye Doğu Akdeniz'de tüm gücü elinde topladı

Erdoğan'ın açıkladığı 'ekonomi reformları' iş dünyasını memnun etti
Gündem Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte risk haritasında kırmızıya dönecek iller
Gündem

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte risk haritasında kırmızıya dönecek iller

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, 'İllere göre risk durumu' haritasına ilişkin, "Renklendirilmiş haritada baktığımızda sarı ve mavilerin azalacağını, turunculardan kırmızıya döneceğini göreceğiz. Özellikle Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli gibi illerimiz kırmızıya dönecek gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 19:24:00 -
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte risk haritasında kırmızıya dönecek iller

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, 'İllere göre risk durumu' haritasına ilişkin A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, "İngiltere varyantının yaygınlığı maalesef günlük vaka artışına ve haritadaki renklerin kötüye gitmesine neden olacak gibi görünüyor" dedi.

"Karadeniz'de günlük vakaların çok yüksek olmasındaki en önemli etken, o bölgede İngiltere tipi mutantının olmasından dolayı" diyen Hasöksüz, "Bu varyantın ikinci bir özelliği daha var. Varyant virüslerle birlikte aile içinde 1 kişi 3-4 kişiye bulaştırır hale geldi. En tehlikeli kısım toplu taşıma içinde seyahat edenlerin, kapalı alandaki restoran ve kafelerdekilerin kurallara uymaması durumu" ifadelerini kullandı.

"Sarı ve mavilerin azalacağını göreceğiz"

Hasöksüz, şöyle devam etti:

"Renklendirilmiş haritada baktığımızda sarı ve mavilerin azalacağını, turunculardan kırmızıya döneceğini göreceğiz. Özellikle Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli gibi illerimiz kırmızıya dönecek gibi duruyor. İller bazında bize bunu gösteriyor."

Kapalı alanları biraz riskli gördüğünü belirten Hasöksüz, "Varyantların yüksek düzeyde bulaşıcılık özelliği göz önüne alınarak vatandaşlarımızın biraz daha gayretli olmalarını rica edeceğim" dedi.

Hasöksüz, şunları ifade etti:

"Avrupa'da benzer bir olayı yaşıyorlar. Bu rakamların tutulabilmesi için tek yönlü önlemler yeterli gelmiyor. Aşılama takviminin hızlanması gerekiyor. Biz 10 milyonu geçen bir aşılama yaptık, önümüzdeki günlerde vatandaşlarımız biraz daha gayret etseler vaka sayılarını biraz daha aşağıya çekebileceğimizi düşünüyorum."

Son yayınlanan risk haritası:

Düşük riskli iller

Haritaya göre Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır düşük riskli (mavi) iller kategorisinde yer aldı.

Orta riskli iller

Ankara'nın yanı sıra, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars orta riskli (sarı) grupta yer aldı.

Yüksek riskli iller

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Çok yüksek riskli iller

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman ise çok yüksek riskli (kırmızı) iller olarak belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hknb

Bunca risk var ama kimse takmıyor.. ya hastalık ya istenen yalan
  • Yanıtla
MEB'den Hakan Şükür açıklaması: 'İnceleme başlatıldı'
Gündem

MEB'den Hakan Şükür açıklaması: 'İnceleme başlatıldı'

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, EBA'da Ortaokul 1. sınıf Matematik dersindeki bir testte FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün adının geçtiği soru..
Selçuk Bayraktar açıkladı: Kazandık
Gündem

Selçuk Bayraktar açıkladı: Kazandık

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, T3 Vakfına İBB’den para aktarıldığı iddiasına ilişkin açtıkları davanın ikisini kazandıklarını açıkla..
PKK’dan silah zoruyla propaganda
Gündem

PKK’dan silah zoruyla propaganda

Terör örgütü PKK, siyasi uzantısı HDP aracılığı ile dağa kaçırdığı okul çağındaki çocukları silah zoruyla kameraların karşısına oturtarak pr..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay