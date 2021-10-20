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Sağlık Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama
Sağlık

Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yazılı açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 22:55:00 - 2021-10-20 23:05:22
Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yazılı açıklama yapıldı.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşı çağrısı tekrarlandı.

Okullar kapanacak mı?

Toplantıda salgının seyri, genç nüfusun vakalar içindeki dağılımı, aşı programının son durumu ve influenza hakkında konuşulduğunu belirtti. Koca, Bilim Kurulu üyelerinin kendilerine "Okullar açık kalacak mı?" sorusu ile müracaat yapılmasından çok şikayetçi olduklarını belirterek , "Okulların kapanması söz konusu değildir, gündemimizde olmayacak" ifadeleriyle noktayı koydu.

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