Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 50 yaş üstü aşı randevusu açıldı mı?

Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Koronavirüs salgınının ilk gününden itibaren Bilim Kurulu toplantıları son derece önem taşıyor. Son olarak 55 yaş üstü için randevular açıldı. Vatandaşlar bu sebeple toplantının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı bu hafta var mı?