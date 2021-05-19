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Sağlık Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 50 yaş üstü aşı randevusu açıldı mı?
Sağlık

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 50 yaş üstü aşı randevusu açıldı mı?

Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Koronavirüs salgınının ilk gününden itibaren Bilim Kurulu toplantıları son derece önem taşıyor. Son olarak 55 yaş üstü için randevular açıldı. Vatandaşlar bu sebeple toplantının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı bu hafta var mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-19 11:41:00 -
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 50 yaş üstü aşı randevusu açıldı mı?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, salgının ilk gününden itibaren aldığı tavsiye kararlarıyla son derece önemli bir yere sahip. Son olarak 55 yaş üstü vatandaşlar, sağlık çalışanlarının eşleri, 40 yaş üstü öğretmenler ile okul çalışanları, 40 yaş üstü avukatlar için aşı randevusu açıldı. Pek çok kişi, Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı hangi gün?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 50 yaş üstü aşı randevusu açıldı mı?

Bilim Kurulu toplantısı 20 Mayıs Perşembe günü saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada toplantıya BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in de katılacağını belirtti. Toplantının ardından aşı takvimine ilişkin yeni bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

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