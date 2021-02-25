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Yaşam Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman?
Yaşam

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman?

Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemine geçildi. İllerdeki vaka sayılarına göre normalleşme adımları atılacak. Bu sebeple vatandaşlar yasalarla ilgili tavsiye kararlarının alınacağı Bilim Kurulu toplantısının ne zaman saat kaçta yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim kurulu kararları son durum

Yeniakit Publisher
2021-02-25 07:30:00 -
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman?

Bilim Kurulu kararları yeni | Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüse karşı büyük bir savaş veriyor. Alınan tedbirlerle önemli bir yol kat edildi. Bazı illerde ciddi düşüşler yaşanırken bazı bölgelerde artış gözleniyor. Bu sebeple illere göre bir karar alınmaya gidilecek. Vatandaşlar hangi şehirlerde yasakların kaldırılacağını merak ediyor. Bu sebeple gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Peki, Bilim Kurumu toplantısı ne zaman?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman?

Bilim Kurulu toplantısının tarihi merak ediliyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Özellikle 83 milyon vatandaşımızla birlikte, beraber olarak mücadeleyi devam ettirmekten yanayım. Başarı da 83 milyon vatandaşımızın olmuş olacak. Bununla ilgili detaylı bilgiyi de vatandaşımızın zihnini bulandırmak isteyenlere cevaben, vatandaşımıza yönelik yarın basın toplantısında detaylı açıklamada bulunacağım” dedi. Bilim Kurulu toplantısının 25 Şubat Perşembe günü yapılması bekleniyor.

Hangi illerde yasaklar kalkacak? Yasakların kaldırılacağı iller
Hangi illerde yasaklar kalkacak? Yasakların kaldırılacağı iller

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