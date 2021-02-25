Bilim Kurulu kararları yeni | Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüse karşı büyük bir savaş veriyor. Alınan tedbirlerle önemli bir yol kat edildi. Bazı illerde ciddi düşüşler yaşanırken bazı bölgelerde artış gözleniyor. Bu sebeple illere göre bir karar alınmaya gidilecek. Vatandaşlar hangi şehirlerde yasakların kaldırılacağını merak ediyor. Bu sebeple gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Peki, Bilim Kurumu toplantısı ne zaman?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman?

Bilim Kurulu toplantısının tarihi merak ediliyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Özellikle 83 milyon vatandaşımızla birlikte, beraber olarak mücadeleyi devam ettirmekten yanayım. Başarı da 83 milyon vatandaşımızın olmuş olacak. Bununla ilgili detaylı bilgiyi de vatandaşımızın zihnini bulandırmak isteyenlere cevaben, vatandaşımıza yönelik yarın basın toplantısında detaylı açıklamada bulunacağım” dedi. Bilim Kurulu toplantısının 25 Şubat Perşembe günü yapılması bekleniyor.