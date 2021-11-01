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Yaşam Bilim insanlarını şoke eden keşif! Yeni bir 'gizli dünya' bulundu
Yaşam

Bilim insanlarını şoke eden keşif! Yeni bir 'gizli dünya' bulundu

Dünya'nın çekirdeğine dair yapılan yeni keşifler bilim insanlarını hayrete düşürdü. Uzmanlar ‘yeni bir gizli dünya’ olarak tanımladıkları keşif için 'Dünya'nın çekirdeğinde yaşanan basınçlar ve sıcaklıklar, bırakın insan bir yana, herhangi bir makinenin bile ziyaret edemeyeceği kadar büyük' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 10:46:00 -
Bilim insanlarını şoke eden keşif! Yeni bir 'gizli dünya' bulundu

Gezegenin iç işleyişini inceleyen bilim insanları, Dünya'nın derinliklerinde "yeni bir gizli dünya" keşfettiklerinde hayretler içinde kaldılar. Express'in haberine göre çığır açan keşif, Dünya'nın 'sağlam' iç çekirdeği hakkında on yıllardır kabul edilen bilime meydan okudu.

Gezegenin tabakasının en iç kısmı olan Dünya'nın iç çekirdeğinin, yaklaşık 760 mil (1,220 km) çapında, çoğunlukla katı bir demir ve nikel topu olduğu anlaşılmakta. Dünya yüzeyinin yaklaşık 3.200 mil altında bulunan çekirdek, gezegenin manyetik alanını oluşturmaktan sorumlu.Ellilerden beri, bilim insanları genel olarak iç çekirdeğin katı olduğu ve bir sıvı metal tabakası ile çevrili olduğu konusunda hemfikirdiler. Hawaii Üniversitesi'nde jeofizikçi olan Rhett Butler liderliğindeki bir ekip ise, çekirdeğin yumuşak, katı ve sıvı malzemelerin bir karışımı gibi göründüğünü buldu. Dünya'nın çekirdeğinde yaşanan basınçlar ve sıcaklıklar, bırakın insan bir yana, herhangi bir makinenin bile ziyaret edemeyeceği kadar büyük.

Dünya Simülatörü süper bilgisayarını kullandılar

Dr Butler ve meslektaşları, deprem dalgalarını analiz ederek keşf edilen çekirdeğin bileşimini incelediler.Kabuk ve üst mantodaki depremlerle aydınlatılan ve Dünya yüzeyindeki sismik gözlemevleri tarafından gözlemlenen sismoloji, iç çekirdeği ve süreçlerini araştırmak için tek doğrudan yol sunuyor.Deprem dalgaları gezegenin çoklu katmanlarından geçerken hızları değişir ve mineral bileşimlerine, yoğunluğa ve sıcaklıklara bağlı olarak yansıyabilir ve kırılabilir.Dr. Butler ve ekibi, bu depremleri tespit edildikleri yerin tam karşı uçlarından izleyerek çekirdekten veri topladı. Daha sonra beş eşleşmeyi değerlendirmek için Japonya'nın Dünya Simülatörü süper bilgisayarını kullandılar.Sismolojiden elde edilen bulgular, bilim insanlarının iç çekirdek bölgesinin dinamiklerini ve ayrıca gezegenin manyetik alanını oluşturan süreçleri daha iyi anlamalarına yardımcı olacak. Araştırmacılar, iç çekirdeği daha ayrıntılı bir şekilde modellemek ve sonuçları jeomanyetik alanla karşılaştırmak için Dünya Simülatörünü kullanmayı planlıyorlar. Çalışmaya dahil olmayan Bristol Üniversitesi'nden bir sismolog olan Jessica Irving ise, WordsSideKick.com'a şunları söyledi: "Ne kadar çok bakarsak, o kadar sıkıcı bir demir parçası olmadığını anlıyoruz. Yepyeni bir gizli dünya buluyoruz."

Kaynak: Physics of the Eart ve Planetary Interiors

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